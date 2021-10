Kladno chce začít využívat energetiku šetrnou k přírodě, získalo grant na studie

Kladno 6. října (ČTK) - Kladno chce začít využívat energetiku šetrnou k přírodě, získalo na to evropský grant. Město dostane příspěvek zhruba 1,6 milionu korun. Pořídí za něj analýzy pro rozvoj efektivního hospodaření s energií a vodou. Se žádostí z programu European City Facility (EUCF) uspělo Kladno jako jediné město z Česka, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

"Vzhledem k nastavené legislativě už nelze brát rozvoj udržitelné energetiky a ochrany klimatu jako jakési vzdálené téma, které se nás netýká. Dnes je naopak již jasné, že jsou to nevyhnutelná témata už na úrovni obcí a měst," řekl kladenský radní pro rozvoj Ondřej Rys (za Volbu pro Kladno). Podle něj vznikne investiční plán pro záměry, které se budou zabývat například úsporami energií, využíváním energie z obnovitelných zdrojů, teplárenstvím nebo vhodnými adaptačními opatřeními na klimatické změny. "Z tohoto přehledu pak město bude moci v dalších letech postupně vybírat investice, které uskuteční," doplnil Rys.

Kladno bude například chtít podrobnou studii pro zamýšlenou instalaci fotovoltaických systémů na budovách města na výrobu elektřiny za pomoci slunečního svitu. "Výroba elektřiny by byla velmi zajímavou ekonomickou příležitostí pro město do budoucna, a to nejen kvůli pokrytí spotřeby v městských budovách, ale i pro možnost prodeje do distribuční sítě. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám elektřiny zvažují tyto zajímavé strategie i další města v ČR. K tomu je samozřejmě zapotřebí provést řadu analýz a úvah," uvedl Rys.

EUCF je již druhým evropským projektem, jehož podporu město získalo. Už dříve se zapojilo do mezinárodního projektu SPARCS. Oba jsou zaměřené na budoucí ekonomicky udržitelný rozvoj evropských měst, který bude zároveň šetrný k přírodě i lidem. Nový grant získalo kromě Kladna ještě 25 evropských měst například z Polska, Chorvatska, Maďarska, Bulharska, Litvy či Slovinska.

Základní podmínkou pro získání grantu byla existence strategie v oblasti energetiky, kterou město splnilo letos v květnu vydáním Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP). "V SECAP se mimo jiné různými opatřeními zavazujeme snížit emise oxidu uhličitého a zvýšit odolnost města vůči dopadům změny klimatu," doplnil městský koordinátor SPARCS a EUCF David Škorňa.

