Kašperské Hory (Klatovsko) 19. ledna (ČTK) - Šumavské Kašperské Hory rozšiřují kotelnu na dřevní štěpku z městských lesů. Kotelna zásobuje teplem většinu města se 1400 obyvateli. Nový kotel na biomasu, budova pro něj, komín, sklad, dopravníky a kanceláře přijdou na 55 milionů korun bez DPH. Město hradí stavbu ze svého, dotaci zatím nezískalo, ale stále o ní jedná. Hotovo má být do zahájení letošní topné sezony. ČTK to řekl starosta Kašperských Hor Jan Voldřich (Kašperky pro Život).

"Jde o posílení štěpkové kotelny. Teď tam máme výkon čtyři megawatty ve dvou kotlech a budeme instalovat nový kotel, který bude mít výkon asi 2,6 megawattu tak, abychom mohli uspokojit poptávku po dodávce tepla do dalších objektů," uvedl. Podle popisu veřejné zakázky bude celkový instalovaný výkon městského zdroje po zprovoznění nového kotle minimálně 6,5 MW.



Na ekologický zdroj je připojena většina města, teď 216 objektů, mezi nimiž jsou všechny velké budovy jako škola, radnice a bytové domy. "Máme tak kvalitní životní prostředí, nesmrdí nám tam nic. A protože vlastníme lesy, tak máme kde brát dřevní štěpku do naší výtopny. Devadesát devět procent paliva je z našeho lesa," řekl starosta. Cena tepla je podle něj v porovnání s jinými města a teplárnami přijatelná. "Jsme opravdu hodně nízko. Je to přibližně 540 korun za gigajoule," uvedl.



Investice podle starosty zdraží teplo, protože Kašperské Hory ji hradí ze svého. "Dotační tituly na zdroje na biomasu nejsou, bohužel, nastavené pro obce, ale pro velké a střední podniky. A my bychom je velmi krkolomně dokázali splnit," řekl starosta. Podle něj po dvou letech slibů ministerstva životního prostředí, že bude dotace pro obce vypsaná, město zjistilo, že nebude. Město proto čekalo na ministerstvo průmyslu, které vypsalo dotaci 12. prosince. "Ale po posledním jednání to vypadá, že se tam prostředky pro obce nenajdou," uvedl.



Stavbaři musí nejdřív zdemolovat část budovy, která dříve sloužila jako pila. Vyroste tam novostavba, v níž bude nový kotel. "Ale ty kotle jsou tak velké, že se nejdřív musí vybudovat základová deska, pak kotel a následně kolem obestavět dům," řekl Voldřich. Součástí bude 15metrový komín, zásobník s dopravníkem ze skladu štěpky, kanceláře a sociální zázemí.



Podle podepsané smlouvy musí být stavba hotová do letošního podzimu k zahájení topné sezony.



Současná čtyřmegawattová výtopna na biomasu nahradila v roce 2006 uhelné kotelny. Včetně šesti kilometrů teplovodů přišla na 82 milionů Kč. Město má přes 6100 hektarů vlastních lesů a je po Brnu a Písku třetím největším vlastníkem obecních lesů v ČR. Z nich je 4600 hektarů v Národním parku Šumava. Na štěpku vsadily v Plzeňském kraji také nedaleké Hartmanice.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 1. 2025

