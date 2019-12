Karlovy Vary vyzkouší zpracování gastroodpadů, nejprve na školách

Karlovy Vary 24. února (ČTK) - Karlovy Vary vyzkouší na svých základních školách kompostování odpadu ze školních jídelen. První kompostér začal sloužit na Základní škole jazyků v Libušině ulici. Umí ekologicky zpracovat až 30 kilogramů gastroodpadu denně a přeměnit je na hnojivo. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Čestmír Bruštík (nez.).

"Jídelny by měly už dnes ekologicky likvidovat zbytky jídel, ale zatím se to většinou řešilo tím, že si je někdo odvezl na zkrmení. Podle připravovaného zákona to už ale nebude možné," uvedl Bruštík.

Školy si zatím musely zajistit chlazení zbytků a jejich odvoz. Nový kompostér, který stál 250.000 korun bez DPH, umí ze zbytků jídla udělat hygienický odpad, který bude následně využívat správa lázeňských parků. Škole navíc ušetří náklady.

Podobný kompostér by chtělo město koupit i do školní jídelny v Poštovní ulici, která se letos bude rekonstruovat. Město ale zvažuje i další využití podobných kompostérů na gastroodpad.

"Jednou z možností je, že bychom pořídili větší kompostér na naši kompostárnu a nabídli bychom restauracím ve městě, že jim budeme odpad svážet a likvidovat. V příštích letech totiž budou muset i restaurace prokazovat, že tento odpad ekologicky zlikvidovaly," řekl Bruštík.

Podobný princip už zavedli například v Písku, kde město pořídilo centrální kompostér a sváží do něj gastroodpad ze všech svých základních škol.

