Karlovy Vary pořídí pro obyvatele domácí kompostéry

Karlovy Vary 10. března (ČTK) - Karlovy Vary chystají nákup domácích kompostérů pro obyvatele. Lidem je město dá do bezplatného pronájmu. Cílem je snížit množství biologicky rozložitelné složky v komunálním odpadu. Město na nákup využije dotaci z evropských fondů, řekl ČTK náměstek primátora Čestmír Bruštík (nez.).

Město chce nakoupit 650 kompostérů o objemu 650, 800 a 1050 litrů. Celkem by měly stát asi 1,95 milionu korun. Z evropských peněz půjde 85 procent nákladů. "Zájem o ně mezi lidmi je. Dělali jsme si průzkum a asi dvě třetiny kompostérů můžeme rovnou lidem předat," uvedl Bruštík.

Biologicky rozložitelná složka tvoří v komunálním odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, významný podíl, někdy až 60 procent. Kompostování by umožnilo zejména lidem, kteří bydlí v rodinných domech, množství biologického odpaduv popelnicích snížit.

V Karlových Varech město poskytuje i popelnice na bioodpad a plánuje do budoucna pořídit pro Správu lázeňských parků speciální auto, které by sváželo bioodpad místo skládkové firmy, která pro město zajišťuje svoz a likvidaci komunálního odpadu. To by podle Bruštíka opět snížilo městu náklady na odpady.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13.3.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 10. března 2018

Poslední změna: 13. března 2018

Počet shlédnutí: 1265