Karlovy Vary 28. března (ČTK) - Karlovarský kraj vyhlásí poslední, třetí vlnu dotací na výměnu kotlů jako první z krajů 1. dubna, příjem žádostí začne 1. července. V kraji se ve třetí vlně rozdělí 66,5 milionu korun z celkových 3,1 miliardy. Lidé v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji si na výměnu kotle budou nově moci bezúročně půjčit od obcí, kterým peníze na půjčky poskytne ministerstvo životního prostředí, řekl dnes novinářům ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

"Žadatel nemusí mít na účtu ani korunu, aby si mohl říct o kotlíkovou dotaci. A pak ten zbytek může splácet bezúročně až deset let. Takže je to velká možnost třeba i pro lidi, kteří zatím váhali, protože neměli našetřeno na koupi kotle. A dneska to můžou udělat bez problémů," řekl Brabec. S administrací žádosti, které se někteří lidé také obávají, by měl lidem pomoci specialista, kterého obce pro tento účel zajistí.

Pro tři strukturálně postižené kraje připravilo ministerstvo na bezúročné půjčky 740 milionů korun. Pro Karlovarský kraj to bude 70 milionů korun, pro Ústecký 170 milionů korun a pro Moravskoslezský 500 milionů korun. Obcím navíc část peněz ze splátek od lidí zůstane, použít je mohou na spolufinancování dotačních projektů Operačního programu životní prostředí, případně například projektů na zadržení vody v krajině.

Ze třetí vlny dotací na výměnu kotlů budou vyřazeny kombinované kotle a uhlí a biomasu, které v předchozích vlnách podporu získat mohly. Nově tak žadatelů budou moci získat příspěvek na pořízení plynového kondenzačního kotle, kotle na biomasu s ručním přikládáním, automatického kotle na biomasu nebo tepelného čerpadla. Výše příspěvku se liší podle druhu pořízeného kotle. Žadatelům pokryje 75 až 80 procent nákladů v maximální výši 95.000 až 120.000 korun.

V předchozích dvou vlnách dotací na výměnu kotlů bylo v Česku schváleno 60.858 žádostí za téměř 6,7 miliardy korun. Přispělo to k výrazným úsporám emisí škodlivých, často i karcinogenních látek. Výměnu neekologických kotlů by lidé neměli odkládat, kotle 1. a 2. emisní třídy budou zcela zakázány od 1. září 2022.

