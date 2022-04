Karlovarský kraj chce získat dalších 100 milionů na výměnu kotlů

Karlovy Vary 28. března (ČTK) - Karlovarský kraj dnes schválil podání žádosti o dotace na výměnu kotlů za ekologičtější pro nízkopříjmové domácnosti. Celkem by kraj chtěl od ministerstva životního prostředí získat na dotace přes 100 milionů korun. Otazníky ale visí ještě nad tím, jestli bude možné čerpat dotace i na plynové kondenzační kotle, řekl dnes ČTK náměstek hejtmana Dalibor Blažek (Místní).

Foto: Wood Pellets_U.S.Department of Agriculture@Flickr.com



"V tuto chvíli víme, že máme předběžné žádosti asi na 40 milionů korun. Chceme mít ale rezervu až 100 milionů korun. Sběr žádostí bude totiž probíhat až do srpna. Máme tak prostor na to, že pokud přijdou další žádosti, mohli by lidé vyčerpat až 100 milionů korun," uvedl Blažek.

Podle Blažka se zatím jedná o tom, jestli se budou dotace vztahovat i na plynové kondenzační kotle. “Zatím se to jeví tak, že budou moci být proplaceny ty kotle, které byly nainstalované do doby podáni žádosti. Případně ty, které byly závazně objednány do 30. dubna," řekl.

Dotace by mohly získat domácnosti na výměnu kotlů za plynové kondenzační, kotle na biomasu s ručním nebo automatickým plněním nebo na tepelná čerpadla. Od státu by mohli žadatelé získat od 100.000 na plynový kotel až po 180.000 korun na tepelné čerpadlo.

I v souvislosti s válkou, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, se ale mění pohled na využívání zemního plynu. Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí vyřadil podporu výměny kotlů na pevná paliva za kotle plynové z programu kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Výbor tak podle ekologů učinil na podnět Evropské komise. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL), dnes ČTK řekla, že se vše ještě zvažuje. "Musíme pečlivě zvážit, protože není úplně rozhodnuto, co s tím plynem. Teď slyším z Evropské komise, že se uvažuje o společných nákupech plynu. Takže musíme to pečlivě zvážit, samozřejmě ta úvaha tady na stole je," řekla.

Kraj už má za sebou dvě vlny dotací na ekologické kotle, kdy v první vlně bylo proplaceno 624 výměn v celkovém objemu 70,9 milionu Kč a ve druhé vlně 621 výměn v objemu 63,2 milionu korun. Aktuální třetí vlna tzv. kotlíkových dotací má zajištěno financování pro 1126 dílčích projektů v celkovém objemu 125,2 milionu Kč a na dofinancování čeká více než 250 žádostí s tím, že žádosti kraj stále přijímá.

Zdroj: Tisková zpráva 28. 3. 2022

