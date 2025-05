Karlovarský kraj chce vytvořit zázemí pro rozvoj vodíkových technologií v kraji

Karlovy Vary 22. května (ČTK) - Karlovarský kraj se chce připravit na příchod vodíkových technologií. Díky dotaci chce kraj a jeho Krajská agentura rozvoje podnikání (KARP) vytvořit zázemí, které by sloužilo potřebám soukromých nebo státních společností, jež by vodíkové technologie v kraji zaváděly. ČTK to řekl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík (ANO).

Foto: Petrmalinak@Shutterstock.com



"My jsme získali dotaci z operačního programu Spravedlivá transformace ve výši přibližně 30 milionů korun, z toho 4,5 milionu bude spoluúčast kraje. Chceme za to vytvořit takové podhoubí pro vodíkový sektor, ať už to bude zájem soukromých společností anebo zájem státních společností. Každá společnost, která bude chtít využít vodík ve svém hospodářství a samozřejmě v kraji, tak zde bude vítána. A my se budeme i aktivně podílet na vzniku vodíkového hospodářství," popsal cíle aktivit Hurajčík.



Vodík je podle něj jedna z komodit, která je pro budoucnost velmi důležitá, i když se to v současné chvíli nemusí tak jevit. Míním, že najde své uplatnění v energetice, teplárenství, ale třeba i v dopravě. A na to chce být Karlovarský kraj připravený.



Podle informací KARP je jedním z nejdůležitějších úkolů tvorba krajské vodíkové strategie. Zde se předpokládá spolupráce zejména s vysokými školami. Dále by mělo začít mapování potřeb subjektů působících v Karlovarském kraji a předávání požadavků relevantním orgánům, protože takový systém sběru dat v oblasti vodíku v ČR neexistuje.



Některé aktivity z oblasti vodíkových technologií už v kraji fungují. Například společnost GasNet pracuje na projektu vodíkového města v Česku. Hranice u Aše by se měly stát první municipalitou, kde bude GasNet ve svých plynovodech distribuovat směs zemního plynu a vodíku. Postupně by se mělo přimíchávat do plynovodů až deset procent vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů v nedalekém okolí města.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22. 5. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 22.5.25

Poslední změna: 27.5.2025

Počet shlédnutí: 0