Kapacita produkce biometanu stoupla v EU o 37 %, v ČR je devět výroben

Podle aktuální mapy Evropské bioplynové asociace (EBA) a Gas Infrastructure Europe (GIE) výroba biometanu v Evropě za poslední rok (červen 2023–červen 2024) vzrostla a dosáhla celkové kapacity produkce 6,4 miliardy m3 ročně. V zemích EU se nyní na výrobě podílí již celkem 1 548 zařízení, přičemž nejvíce z nich nově vzniklo ve Francii a Itálii. K výraznému navýšení došlo také v České republice, kde k dlouho jediné výrobně biometanu EFG Rapotín BPS přibylo osm nových zařízení.

Foto: Mapa biometanových stanic v ČR (zdroj: CZ Biom)



Počet výroben biometanu v Evropě roste. Jen za poslední rok jich tu podle mapy asociací EBA a GIE vzniklo celkem 226. K dosažení energetické nezávislosti a zmírnění dopadů klimatických změn tu významně přispívá provoz nyní již celkem 1 548 biometanových stanic, z nichž je podle EBA více než 80 % připojeno k dopravní nebo distribuční síti.

„K rozvoji výroby zeleného plynu, který je lokálně vyráběnou, plnohodnotnou náhradou fosilních paliv, napomáhá i správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Jen v Česku se jej ročně vyprodukují až dva miliony tun. Pokud bychom celé toto množství místo skládkování vytřídili a následně energeticky zpracovali na biometan, mohli bychom například ročně vyrábět BioCNG pro zhruba 200 tisíc automobilů s průměrným nájezdem osm tisíc kilometrů, a uspořit tak až 218 tisíc tun emisí CO 2 eq," vysvětluje Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny Energy financial group.

Mezi evropské lídry v rozšiřování výroby biometanu patří Francie, která oproti předchozímu roku téměř zdvojnásobila kapacitu jeho produkce. Významný růst nastal také v Itálii, kde se produkční kapacita více než ztrojnásobila. Z údajů shromážděných pro přípravu mapy EBA a GIE také vyplývá, že Evropa nyní vyrábí 6,4 miliardy m3 biometanu, přičemž nejvíce jej vzniká v Německu.

Růst odvětví biometanu je na základě plánu RePowerEU úzce spjat s cílem Evropské unie zvýšit do roku 2030 produkci na 35 miliard m3. Pro tento účel bylo dosud vyhrazeno 25 miliard eur soukromých investic, které mají být využity k instalaci 950 nových zařízení do roku 2030. Jejich provozem se přitom kapacita produkce biometanu na tomto kontinentu zvýší o 6,3 miliardy m3 ročně. I díky tomu mají podle EBA výrobny biometanu potenciál dodávat v zemích EU po celý rok obnovitelnou energii až 5 milionům domácností nebo pohánět až 145 000 automobilů na BioLNG. Zároveň mohou vést k produkci 830 000 tun organických hnojiv a zabránit vzniku téměř 29 milionů tun emisí CO 2 ročně.

Zdroj: Tisková zpráva Energy financal Group (EFG) 25. 7. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 25.7.24

Poslední změna: 28.7.2024

Počet shlédnutí: 0