Kam s odpady v Jihomoravském kraji? Víme!

Odevzdat použité kapsle od kávy tak, aby z nich vzniklo jízdní kolo, či designový nožík? Nechat zrecyklovat fitry z filtrační konvice na vodu? Věnovat zánovní oblečení charitě, nebo funkční nábytek do reuse centra? Ano, i to umožňuje nová odpadová aplikace www.KAMsNIM.cz.

Celých 150 roků trvalo, než jsme dostali uspokojivou odpověď na již klasickou nerudovskou otázku "Kam s ním?". A to díky novému projektu brněnského spolku Ukliďme Česko a jeho aplikaci "Kam s ním", která dává odpověď jasnou a stručnou...

"Již šest roků uklízíme s dobrovolníky černé skládky a nepořádek při akci Ukliďme Česko a nepřestává nás překvapovat, co všechno jsou lidé schopni vyhodit do přírody. Věříme, že v mnoha případech to není primárně zlým úmyslem, ale z neznalosti, jak správně s nechtěnými věcmi naložit. A právě pro tyto případy jsme vytvořili aplikaci Kam s ním, která každému spolehlivě poradí...", říká jeden z autorů projektu, Miroslav Kubásek.

Sběrné dvory jsou základ...

Nejdůležitějšími body v nové odpadové mapě jsou bezpochyby sběrné dvory, na kterých by měla končit celá škála odpadů jako jsou baterie, vysloužilé elektro, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebezpečné odpady nebo třeba i stavební sutě a bioodpad. Doposud však neexistoval spolehlivý zdroj, kde by občané našli informace o těchto místech, včetně přesné lokalizace, provozní doby, škály odebíraných odpadů a kontaktů na provozovatele sběrného dvora. "Trvalo nám zhruba 2 měsíce, než jsme tyto údaje pro Jihomoravský kraj získali, ověřili a zanesli do odpadové mapy. Mnohde se jedná o takřka detektivní práci a informování o odpadové problematice na webových stránkách obcí i měst je prozatím celkově na velmi slabé úrovni," uvádí Kubásek.

"Těžko můžeme po občanech chtít, aby zodpovědně nakládali se svými odpady, pokud jim k tomu neposkytneme dostatečné informace. V situaci, kdy začne od nového roku platit nový zákon o odpadech, který výrazně zdraží poplatky za ukládání odpadů na skládky, se stává správné nakládání s nimi v neposlední řádě i otázkou ekonomickou. Proto jsem rád, že Jihomoravský kraj je v informování svých občanů příkladem pro ostatní a iniciativu tvůrců aplikace Kam s ním velmi vítám“, sdělil k tomu hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Jak dále pomáhá odpadová aplikace "Kam s ním"?

"Do budoucna chceme aplikaci rozvíjet ve smyslu cirkulární ekonomiky. Ukazovat dobré příklady a navigovat uživatele, aby využívali alternativních (a především ekologických) možností jak se zbavovat nepotřebných věcí. V mapě na www.KAMsNIM.cz proto budou postupně přibývat další místa zpětného odběru, reuse centra, opravárny, charitativní sběrny a další místa, která pomáhají najít využití, či alespoň recyklační koncovku pro věci, které by se jinak zbytečně staly odpadem", dodává autor projektu Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Zdroj: Ukliďme Česko 29. 9. 2020

