Zprávy z tisku
K návrhu ulevit obcím kvůli třídění odpadu zaujala vláda negativní postoj
Praha 4. května (ČTK) - K poslanecké novele, která má zmírnit podmínky pro některé obce ohledně nakládání s odpady, zaujala vláda dnes podle výsledků zasedání negativní postoj. Novelu předložili poslanci z opozičních klubů KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09 a STAN. Obcím, které vyprodukují málo komunálního odpadu, snižuje minimální povinný podíl tříděného odpadu. Podle zástupce předkladatelů a exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) obce, které podporují kompostování, povinného cíle často nedosahují, ačkoliv reálně snižují množství odpadu.
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
Obce mají od roku 2021 povinnost dosáhnout 60procentní míry vytříděnosti komunálního odpadu.
Vládní legislativci v návrhu původně neutrálního stanoviska pro dnešní jednání uváděli, že si je kabinet situace vědom. Upozornili však na to, že jde o zásadní změnu, která by měla být předmětem důkladné a širší diskuse, a to hlavně se zástupci samospráv. "Tato diskuse by zároveň mohla vést i ke zvolení jiných, efektivnějších řešení uvedeného problému," stálo v návrhu stanoviska.
Podle dřívějšího Hladíkova vyjádření jde o obce, které intenzivně využívají možnost kompostování. Snižují množství produkovaných komunálních odpadů, a to včetně tříděných složek. "Tím se mohou dostávat do situace, že nebudou plnit cíle třídění stanovené pro obce zákonem o odpadech a budou porušovat zákon přesto, že postupují nejvhodnějším způsobem z hlediska hierarchie odpadového hospodářství," stojí v důvodové zprávě. Novela proto snižuje minimální podíl pro tyto obce o deset procent.
Podle vlády by však snížení třídicích cílů o pevně stanovenou hodnotu mohlo oslabit motivační funkci systému a vést jen k formálnímu plnění zákonných podmínek. "Předložený návrh rovněž dostatečně nezohledňuje rozdílné podmínky jednotlivých typů obcí, zejména ve vztahu k možnostem preventivních opatření v hustě zastavěných územích, kde jsou například horší podmínky pro domácí kompostování," stálo také v návrhu stanoviska.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 5. 2026
Poslední změna: 14.5.2026
