K dotaci na výměnu kotlů se v Královéhradeckém kraji registrovalo 871 žadatelů

Hradec Králové 15. června (ČTK) - Královéhradecký kraj v prvním kole příjmu žádostí o dotaci na výměnu neekologických kotlů dnes od 10:00 do 14:00 přijal elektronickou registraci od 871 žadatelů. "Žádné problémy nemáme hlášené. Registrovaní nyní budou muset vyplnit a odeslat žádost v elektronickém systému DOTIS. Následně musejí do 13. července podat na krajském úřadu listinnou podobu žádosti včetně příloh," řekl ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Foto: moses@Pixabay.com



Žádosti mohou podávat nízkopříjmové domácnosti. Další kolo pro registraci bude 29. června od 10:00 do 14:00. Další čtyři termíny budou v červenci a v srpnu. Mezi žadatele by kraj měl rozdělit přes 130 milionů korun.

"Vlastníci rodinných domů tak mají opět možnost využít podporu na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění kotle I. a II. emisní třídy na tuhá paliva s ručním přikládáním," uvedl Lechmann.

Královéhradecký kraj dotací podpoří nízkopříjmové domácnosti, které chtějí vyměnit zdroj tepla za ekologický. Nové pořizované zdroje mohou být tepelná čerpadla, kotle na biomasu s automatickým nebo manuálním přikládáním. Podpora u tepelných čerpadel je možná až do 180.000 korun a u kotlů na biomasu až do 130.000 Kč.

"Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti, to znamená takové, kde čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170.900 korun čistého. Mezi oprávněné žadatele bez ohledu na výši příjmu patří domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně, dále nezletilí žadatelé nebo studenti do 26 let, a také žadatelé, kteří v období od začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení," uvedl radní kraje pro regionální rozvoj, granty a dotace Adam Valenta (Piráti).

Oprávněným žadatelem je také nově člověk, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem dané nemovitosti a zároveň zde trvale bydlí.

U plynových kotlů dotaci získají pouze již instalovaná zařízení nebo zařízení objednaná do 30. dubna 2022. Žadatel je povinen k žádosti o dotaci doložit doklad o provedené výměně zdroje nebo závaznou objednávku potvrzenou dodavatelem.

Žádosti budou zájemci opět podávat výhradně elektronickou cestou. Kraj přijímá žádosti o takzvané kotlíkové dotace od roku 2016 a dosud rozdělil žadatelům asi 600 milionů korun.

Veškeré informace a podmínky získání dotace lidé naleznou na kotliky.kr-kralovehradecky.cz nebo na infolince +420 722 960 675, která je v provozu v pracovních dnech od 8:00 do 16:00, případně prostřednictvím e-mailu kotlikovedotace@kr- kralovehradecky.cz.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 6. 2022

Tweet

Datum uveřejnění: 15.6.22

Poslední změna: 21.6.2022

Počet shlédnutí: 5