Jurečka plánuje síť energetických poradců ke zvládání drahých energií

Ledvice (Teplicko ) 22. srpna (ČTK) - V Česku by mohla od podzimu začít fungovat síť poradců ke zvládání drahých energií. Energetické poradenství by se mohlo zaměřovat na možnosti úspor, získání podpory na obnovitelné zdroje i na případné využití dávek na bydlení. Novinářům to dnes při své návštěvě Ústeckého kraje řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pod jaký úřad by noví poradci měli spadat, nechtěl zatím přiblížit. Na poradenskou síť plánuje využít evropské peníze z operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



"Pracujeme na modelu, abychom vytvořili síť lidí ke zvládání základního energetického poradenství, abychom byli schopni nasměrovat lidi k dobrému hospodaření," uvedl ministr. Podle něj by poradci mohli radit jak dosáhnout úspor třeba díky výměně žárovek, úsporným spotřebičům, zateplení budov či změně způsobu vytápění. Jurečka zmínil dotace na pořízení tepelných čerpadel, výměnu kotlů či pořízení fotovoltaických panelů.

Podle ministra už nyní úřady práce pomáhají klienty nasměrovat k různým podporám a příspěvkům i "v oblasti edukace". Pod jakou instituci by noví poradci měli patřit a jak by jejich síť měla vypadat, ale Jurečka zatím neřekl. "Nechtěl bych říkat konkrétní parametry formy pomoci. V průběhu září chceme mít jasno," uvedl. Dodal, že by se poradenství mělo dát hradit z evropských peněz z OPZ+ a fungovat by mělo od podzimu.

Kabinet Petra Fialy (ODS) chystá takzvaný úsporný tarif na energie. Další pomoc, kterou domácnosti od státu obdrží, představuje odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které v účtech za elektřinu platí každý. Hlavní formou pomocí je podle Jurečky příspěvek na bydlení. "U příspěvku na bydlení počítáme se tím, že bychom měli od 1.října upravit výši normativů. Budeme reagovat na vývoj ceníku elektřiny a plynu. Pro druhé pololetí by byla případná vyšší podpora na bydlení," uvedl Jurečka. "Naprostou většinu nízkopříjmových domácností jsme schopni takto podpořit," řekl. Vláda podle něj nyní hledá cesty, jak pomoci firmám, jako jsou například sklárny.

Jurečka poznamenal, že problematika vysokých nákladů na energie spadá pod víc resortů. Podotkl, že jeho ministerstvo práce tak bude spolupracovat s ministerstvem životního prostředí. Obě ministerstva mají ve správě lidovci.

Poslanci se k debatě o energiích a zdražování sejdou v pátek 26. srpna. Mimořádnou schůzi svolala na základě podnětu poslanců opozičního hnutí ANO předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). ANO v souvislosti se zdražením plynu a elektřiny už dříve podalo návrh na snížení daně z přidané hodnoty na jejich dodání. Další předlohy poslanců hnutí se týkaly přesměrování části výnosu z prodejů emisních povolenek na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií a zavedení kompenzací domácnostem za část regulované ceny elektřiny.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22. 8. 2022

Datum uveřejnění: 22.8.22

Poslední změna: 26.9.2022

