Jihomoravský kraj přijímá žádosti o dotaci na výměnu kotle

Brno 16. října (ČTK) - Jihomoravský kraj od dnešního dne přijímá od obyvatel žádosti o dotaci na výměnu starého kotle za ekologičtější zdroj. Rozdělí jim 136 milionů korun. Stejnou částku získal od ministerstva životního prostředí už v první výzvě a lidem dotace rozdělil ve dvou vlnách. Radní kraje Petr Hýbler (ANO) řekl novinářům, že se za ně vyměnilo více než 1000 kotlů. Zájemci mohou získat dotaci až 80 procent, nejvíce však 127.500 korun. Zbytek musí zaplatit sami. Cílem výměn kotlů je snížit emise z lokálního vytápění, a vylepšit tak ovzduší.

Kraj přijímá žádosti elektronicky a poté do pěti dnů v papírové formě. Chce tím zamezit frontám. Lidem, kteří nemají počítač nebo internet, pomohou s vyplněním žádosti pracovníci kraje. Podle mluvčí kraje Moniky Brindzákové je potřeba mít dokumenty o starém kotli, a to například fotodokumentaci nebo záznamy o kontrole a stavu, ale i výpis z katastru nemovitosti, u níž se bude výměna provádět.

Peníze je možné získat na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel. Oproti první vlně už dotace nepodpoří kotle na uhlí nebo kombinované s ručním přikládáním. Další změnou je, že se nevyžadují mikroeneregetická opatření a poslední novinkou je možnost získání bonusu ze Státního fondu životního prostředí, pokud žadatel získá dotaci na kotel a do dvou let provede i zateplení z programu zelená úsporám. Novinářům to řekl ředitel fondu Petr Valdman. V konečném důsledku tak lze získat dotaci na kotel až 80 procent, 50 procent dotaci na zateplení a k tomu navíc bonus až 40.000 korun, o který se žádá právě u Státního fondu životního prostředí.

Na jižní Moravě je asi 25.000 domácností se starými kotli. Ministerstvo životního prostředí rozdělí krajům v novém programovacím období Evropské unie ve třech výzvách devět miliard korun na nové kotle. Jihomoravský kraj tak může získat okolo 400 milionů korun a vyměnit za ně asi 3000 kotlů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16.10.2017

Datum uveřejnění: 16. října 2017

Poslední změna: 16. října 2017

Počet shlédnutí: 1303