Jihomoravskému kraji zbývá pro občany 50 milionů na výměnu starých kotlů

Brno 4. srpna (ČTK) - Zhruba 50 milionů korun zbývá Jihomoravskému kraji rozdělit mezi občany na výměnu starých kotlů za nové ekologičtější zdroje. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna, kdy dotační titul končí. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí kraje Alena Knotková. Výzva je určena jako v jiných krajích pro nízkopříjmové domácnosti. Lidé mohou získat dotaci na tepelná čerpadla, kotle na biomasu nebo kotle na dřevo. Cílem dotačního programu je snížení emisí z lokálního vytápění.

Foto: moses@Pixabay.com



Jihomoravský kraj vyhlásil začátkem července výzvu, ve čtvrtém kole dotací plánuje rozdělit mezi 800 domácností téměř 122 milionů korun. "Do této chvíle jsme přijali na 500 žádostí, takže podle našich odhadů nám zbývají prostředky na dalších přibližně 300 žádostí, které můžeme finančně pokrýt. Ve hře je výměna kotlů za přibližně 50 milionů korun," uvedl hejtmanův náměstek Jan Zámečník (KDU-ČSL). Pro domácnost žadatele musí platit, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 korun.

Podle Zámečníka je možné získat dotace i na kotle na dřevo, což je levnější alternativa vzhledem k současným cenám energií. "Vyzýváme tedy potenciální zájemce. Jde nám o to, abychom co nejvíce využili možností tohoto dotačního programu, a přispěli tak ke zlepšení stavu životního prostředí a větší čistotě ovzduší na jihu Moravy," řekl Zámečník. Zájemci mohou do 31. srpna poslat elektronickou verzi žádosti a následně verzi tištěnou.

Výše podpory u jednoho člověka se pohybuje od 75 do 80 procent podle typu pořizovaného kotle, maximálně do výše 127.500 korun. Od roku 2016 do současnosti se na jihu Moravy díky dotacím podařilo vyměnit asi 3800 nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Kraj na to poskytl skoro 400 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí rozdělilo krajům pro lidi na kotle devět miliard korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 8. 2022

