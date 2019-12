Jihočeský kraj rozdělí na výměnu kotlů 302 milionů Kč

České Budějovice 16. září (ČTK) - Jihočeský kraj rozdělí ve třetím kole dotací na výměnu starých kotlů 302 milionů Kč. Žádosti přijme 23. září. Nově nelze žádat dotaci na kombinované kotle na biomasu a uhlí s ručním přikládáním. V předchozích dvou kolech dotací rozdělil kraj zhruba mezi 6000 lidí asi 600 milionů Kč na výměnu ekologicky závadných kotlů. Peníze poskytuje ministerstvo životního prostředí (MŽP), ve třetím kole dotací takto v ČR rozdělí 3,1 miliardy Kč. Novinářům to dnes řekli krajský radní Antonín Krák (ČSSD) a náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

Od 1. září 2022 se musí v ČR přestat topit v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy. Žádosti o dotace přijme Jihočeský kraj 23. září, od 6:00, elektronicky. "Lidé tady nebudou muset potupně stát fronty a čekat do večera, aby mohli podat svou žádost," řekl radní.

Jižní Čechy získaly od MŽP ve třetím kole dotací po Moravskoslezském a Středočeském kraji třetí nejvyšší částku. Jak Krák řekl, kraj bude rád, když dokáže uspokojit stejný počet žadatelů jako v prvním a druhém kole, v nichž pokaždé dostalo dotaci asi 3000 lidí.

Zájem bude podle odhadů kraje velký. Nejvíc žádostí ve třetím kole zatím v ČR přišlo v Moravskoslezském kraji. "Jsou na 240 procentech původní alokace. Převis je ve všech krajích a dá se očekávat, že zájem bude ještě vyšší než v předchozích kolech," uvedl Kříž.

Lokální topeniště jsou největším znečišťovatelem ovzduší v Česku. ČR získala v evropském Operačním programu Životní prostředí na výměnu kotlů do roku 2020 přes devět miliard korun. První dotační vlna byla spuštěna v létě 2015, druhá začala v říjnu 2017. Do roku 2020 chce MŽP vyměnit až 100.000 kotlů. "Je to poslední kolo, protože strukturální fondy EU pomalu končí," dodal Kříž.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16.9.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 16. září 2019

Poslední změna: 18. září 2019

Počet shlédnutí: 386