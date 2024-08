Jihočeský kraj eviduje letos skoro dvojnásobek žádostí o výměnu kotle než dřív

České Budějovice - Jihočeský kraj eviduje v posledních týdnech zvýšený zájem o výměnu kotle na tuhá paliva. Krajský úřad přijal v aktuálním kole dotací od 26. června 2023 do konce loňského roku 287 žádostí, to bylo 35 procent z celkového dosud podaných žádostí. Od začátku roku 2024 zájem začal postupně narůstat, celkem bylo podáno žádostí 540. Mezi červnem a červencem je nárůst téměř o 100 procent. Za červen lidé podali 100 žádostí, za červenec a první srpnový týden 195, informoval ČTK mluvčí kraje David Hocke. Od září začne platit zákaz používání nejstarších kotlů na tuhá paliva a za porušení hrozí pokuty až 50.000 korun. Úřady budou provádět kontroly na základě statistických dat nebo vizuálně.

Jihočeský kraj stejně jako ostatní krajské úřady v současné době poskytuje kotlíkové dotace pouze pro domácnosti s nižšími příjmy a pouze na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva, který nedosahuje emisní třídy 3, 4 nebo 5. Jako nový zdroj tepla si lze pořídit výhradně ekologický kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Letos vyplatil žadatelům přes 51 milionů Kč. Domácnosti, které nespadají mezi nízkopříjmové, mohou získat kotlíkovou dotaci přes program Nová zelená úsporám od Státního fondu životního prostředí.



I firmy evidují vyšší zájem o výměnu kotlů, liší se ale typem. Jak uvedla táborská firma Latop, lidé mají větší zájem o vytápění peletami, dřevem. O tepelná čerpadla je zájem v případě povinných výměn velmi malý. Firmě BOMA Milevsko klesla poptávka o kotle na pelety a tepelná čerpadla o 80 procent, ale zájem o kotle na dřevo i s kombinací s uhlím stoupla o 50 procent.



Žádosti je možné podávat v elektronické podobě až do 31. srpna do půlnoci. Poté mají žadatelé 20 pracovních dní na doručení podepsané listinné verze žádosti včetně povinných příloh. "V případě podání žádosti o kotlíkovou dotaci není na termín 31. 8. 2024 vázána i povinnost výměny kotle, nýbrž je to pouze nejzazší možný termín pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy. Samotná výměna zastaralého kotle může v případě podání žádosti o kotlíkovou dotaci proběhnout až v příštím roce, resp. v některých případech i v roce 2026,“ řekla Vanda Pánková, vedoucí Oddělení evropské integrace a dotačních programů Jihočeského kraje.



Jihočeský kraj měl v současném dotačním programu pro domácnosti s nižšími příjmy 131,5 milionu Kč. K dispozici má ještě 29 milionů Kč. "V případě potřeby může ale Jihočeský kraj požádat ministerstvo životního prostředí o navýšení,“ dodala Pánková.



Úřady budou kotle kontrolovat na základě zapsaných kontrol odbornou firmou do centrálního registru, kde zjistí, čím se nemovitost vytápí. Případně úředníci provedou vizuální obhlídkou v době, kdy se topí, nebo na základě stížnosti na obtěžující kouř, vyplynulo z ankety ČTK.



Lidé na jihu Čech si vyměnili od roku 2016, kdy krajský úřad začal kotlíkové dotace vyřizovat, 11.771 zastaralých kotlů, na které byla proplacena dotace v celkové výši 1,38 miliard Kč.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 8. 2024

