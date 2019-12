Jihočeská firma vyvíjí pro rybáře systém na okysličení rybníků

Šimanov (Jindřichohradecko) 19. června (ČTK) - Jihočeská firma Hydroservis-Union pro vyvíjí automatické, solárně napájené zařízení, které rybářům pomůže s čeřením a okysličováním vody v rybnících. Letos dokončí prototyp, vyvinula již profil turbíny na čeření, která spotřebovává méně energie. ČTK to dnes řekl majitel a jednatel firmy Viktor Korbel.

Energetická společnost sídlí v Šimanově u Stráže nad Nežárkou, specializuje se na obnovitelné zdroje. Zaměřuje se na vodní elektrárny, které dodává i opravuje. Vyrábí hydromotory od vodních kol až po vodní turbíny, instaluje i fotovoltaické a větrné elektrárny pro domácí využití.

Pro rybáře vyvíjí firma systém, který lépe zčeří vodu. "Když je voda teplá, je na rybnících problém, špatně se rozpouští kyslík a rybník se musí okysličovat. Řešíme automat, plovák s panelem a baterií, doveze se na místo, hodí do rybníka a jedete pryč," řekl Korbel. Firma dělá prototyp, v jeho horní části může být i kamera. Systém by i rybáře pomocí sms zprávy informoval, že stav kyslíku v rybníku je kritický. "Pro rybníkářství je to ohromná pomoc, protože tohle se dlouhodobě neřeší," řekl Korbel.

Hydroservis-Union pro vznikla roku 2012, má dva stálé zaměstnance. V roce 2016 měla čistý obrat 3,1 milionu a zisk po zdanění 819.000 Kč, loni tržby stouply asi o deset procent. Asi 85 procent zisku firma investuje do vývoje a výzkumu. Nejvíc se na obratu podílí dodávky a opravy vodních elektráren, společnost opravovala turbínu i v Nepálu. Hlavní směr podnikání tvoří obnova, instalace, vývoj a výroba vodních turbín.

"Řešíme obnovitelné zdroje jako celky a vedeme svoji vývojovou činnost, jak na turbínách, tak na tom, aby se z turbíny dokázalo získat maximum. Řešíme i fotovoltaiku, vysokokapacitní úložiště energie," řekl Korbel.

Firma se zaměřuje na průmyslové aplikace. Její areál, kde byly mlýn i lihovar, je energeticky soběstačný. Společnost získala dotaci na vysokokapacitní úložiště energie, v areálu má malou vodní elektrárnu, kde zkouší nové technologie a vyrábí elektřinu. To, co nespotřebuje, prodá.

Firma provozuje pět vodních elektráren, nabízí i energetické poradenství, vymyslela rovněž pohon na otevírání dvířek kurníku. V areálu vybuduje solární dobíjecí stanici pro elektrokola, v Šimanově se kříží tři cyklostezky. Společnost má i skleník na solární pohon. Pod firmu spadá také pila, kde jeden z externích zaměstnanců nařeže stovky metrů krychlových dřeva ročně. Připravuje se tam veškeré dřevo pro opravy zámku v Jindřichově Hradci.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21.6.2018

Datum uveřejnění: 19. června 2018

Poslední změna: 21. června 2018

