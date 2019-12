Jihlava plánuje rozšíření kompostárny v areálu skládky odpadů

Jihlava 27. dubna (ČTK) - Městská společnost Služby města Jihlavy (SMJ) plánuje rozšíření kapacity kompostárny v areálu skládky odpadů v jihlavské městské části Henčov. Současná projektovaná kapacita 5000 tun bioodpadu ročně už je nedostačující a měla by se zvýšit na 8000 tun. Pokud se SMJ podaří získat potřebné pozemky od Pozemkového úřadu, měla by se investice za zhruba deset milionů korun uskutečnit už v příštím roce. Novinářům to dnes řekl vedoucí divize odpadů SMJ Josef Eder.

Současná kompostárna vznikla nákladem více než pět milionů korun v roce 2005. Loni přijala 4700 tun bioodpadu. Poté, co SMJ zahájily plošný svoz bioodpadu, už kapacita nestačí. "Nákladem 2,2 milionu korun jsme provedli stavební úpravy, čímž se kapacita zvýší o dalších 900 tun, ale ani to by do budoucna nestačilo," uvedl Eder. Proto je podle něj nutné postavit v areálu skládky novou kompostovací plochu, na kterou se v současné době dokončuje projekt.

Kompostárna má odbyt zhruba 1000 tun kompostu ročně, což je podle Edera asi 40 procent produkce. Největším odběratelem kompostu jsou firmy zabývající se sadařskými pracemi a údržbou zeleně. Do budoucna by se měl odbyt zvýšit. "Očekáváme vznik pobídkových dotačních titulů pro zemědělce, aby aplikovali kompost do půdy. Sami chceme také komerčně vyrábět různé typy substrátů vhodných pro domácí použití a nabízet je zákazníkům hlavně ve sběrných dvorech," řekl Eder. K tomu musí SMJ podle něj získat potřebné certifikace a pořídit balicí techniku.

Bioodpad mohou obyvatelé Jihlavy v současné době ukládat do 2020 popelnic o obsahu 120 a 240 litrů, 260 kontejnerů o obsahu 1100 litrů a také ve třech sběrných dvorech a přímo v kompostárně. "Počet kontejnerových stání poroste jednak zahušťováním jejich sítě a také vznikem nových stání v nových městských lokalitách," uvedla Katarína Ruschková z městského odboru životního prostředí.

