Jičín rozšiřuje skládku komunálních odpadů, v provozu bude nejméně do roku 2030

Jičín 5. června (ČTK) - Město Jičín v minulých dnech začalo navyšovat kapacitu skládky komunálních odpadů ve čtvrti Popovice. Součástí prací za 23,5 milionu korun je i další etapa rekultivace skládky. Město si investicí prodlouží ukládání odpadů na vlastní skládce o několik let minimálně do roku 2030, kdy by měl začít platit zákaz skládkování. Uvedla to místostarostka Alena Stillerová (ANO).

Rekultivací a rozšířením by se výška skládky měla zvednout o tři metry, vzniknout by mělo místo asi pro 24.000 metrů krychlových odpadu. Součástí stavby, která by měla trvat čtyři a půl měsíce, je i rekultivace svahů skládky, terénní úpravy a vybudování stálé obslužné komunikace.



Na skládku vozí Jičín veškerý směsný odpad z černých popelnic a uliční smetky. Ročně na skládku přijde 12.000 až 17.000 tun odpadu. Skládku i svoz odpadů provozují městské Technické služby, město má tak odpadové hospodářství plně pod svou kontrolou.



Zakázku na rekultivaci a rozšíření skládky získala společnost Aquasys ze Žďáru nad Sázavou. Firmou nabídnutá cena 23,5 milionu korun byla asi o 60 procent nižší než městem odhadovaných 39 milionů korun. V tendru byli tři uchazeči.



V areálu skládky město ještě chystá rozšíření kompostárny, na kterou jde biologicky rozložitelný odpad z hnědých popelnic. Kompostárna by se měla rozšířit téměř o tři čtvrtiny na 4900 metrů čtverečních. Součástí investice za odhadovaných 67 milionů korun je i nákup techniky, například svozového vozidla, drtiče odpadu, třídicích sít a fermentačních boxů pro rychlejší zrání rostlinného odpadu.



Nyní roční kapacita kompostárny činí 1500 tun kompostu, který využívají Technické služby. Po rozšíření se kapacita zvýší až na 3500 tun kompostu. Město počítá s jeho prodejem jako hnojiva. S rozšířením kompostárny by město chtělo začít letos, nyní radnice chystá výběrové řízení.



Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v Jičíně letos činí 612 korun na osobu a je stejný jako v letech 2023 a 2024. Mezi okresními městy v Královéhradeckém kraji jde o nejnižší poplatek. V Hradci Králové je letos poplatek 800 korun na osobu, v Trutnově a v Rychnově nad Kněžnou to je 696 korun. Nejvyšší poplatek, 900 korun, má Náchod.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 6. 2025

