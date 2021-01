Jičín letos rozšíří třídění plastů a papíru do barevných popelnic

Jičín 11. ledna (ČTK) - Radnice sedmnáctitisícového Jičína na jaře rozšíří třídění plastů a papíru přímo u lidí doma do zvláštních popelnic. Po čtvrtích Sedličky, Allanovy sady a Větrov se systém rozšíří do částí Robousy, Popovice, Moravčice, Hubálov, Soudná a Čeřovka. Především jde o lokality, kde převládá zástavba rodinnými domy. Třídění je podle radnice jedinou cestou k tomu, jak se vyhnout rostoucím poplatkům za ukládání netříděného komunálního odpadu na skládky. Novinářům to dnes řekl místostarosta Jan Jiřička (VPM).

"Je nezbytné (postupně) snížit množství vyprodukovaného odpadu v černých popelnicích ze současných asi 200 kilogramů na obyvatele za rok na 120 kilogramů. Je to cesta, jak se vyhnout výraznému navýšení ceny za odvoz odpadu," uvedl Jiřička.

S tříděním plastů a papíru do zvláštních popelnic se začalo ve třech městských čtvrtích v létě roku 2019 a systém se podle radnice osvědčil. Pro jeho masivní rozšíření město pořídí 1000 žlutých nádob na plast a 1000 modrých nádob na papír, v obou případech o objemu 120 litrů. Dále koupí 50 nádob na plast a 50 nádob na papír o objemu 240 litrů. Pro první vlnu předloni město koupilo 200 popelnic na papír a 200 na plast. Popelnice lidé dostanou od města zdarma.

Současně město také pořídí 600 popelnic na bioodpad, kterými rozšíří třídění bioodpadu zavedené před sedmi lety. Pro třídění bioodpadu je mezi lidmi v Jičíně asi 1350 nádob. Radnice koupí i pět zvonových kontejnerů na sklo o objemu 2500 litrů. Za popelnice a kontejnery na sklo radnice zaplatí dva miliony korun.

Do konce července radnice také nechá nákladem 1,2 milionu korun vybudovat v Lindnerově ulici v centru města čtyři podzemní kontejnery na papír, plast, kovové obaly, sklo a tetrapak. Z Lindnerovy ulice tak zmizí stání barevných kontejnerů, které bývaly stále plné. Již dříve město nechalo podzemní kontejnery instalovat na rohu Tyršovy a Husovy ulice a na nábřeží Irmy Geisslové a s jejich provozem má dobré zkušenosti. Na pořízení barevných popelnic i podzemních kontejnerů město získalo dotaci z evropského programu pro životní prostředí.

Především osvětou bude radnice působit na lidi žijící v panelácích, aby více třídili a plasty a papír odnášeli do kontejnerů k tomu určených. Pokračovat bude v rozdávání zvláštních tašek na třídění, které může mít každý v bytě.

Svoz a likvidaci odpadů v Jičíně zajišťuje městská příspěvková organizace Technické služby. Město disponuje vlastní skládkou v Popovicích, má sběrný dvůr i kompostárnu. Základní roční poplatek za svoz popelnic v Jičíně letos činí 552 korun za dospělou osobu a je stejný jako loni. V letech 2012 až 2019 poplatek za odpad činil 492 korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 1. 2021

