Jičín hodlá nákladem 30 milionů korun znásobit kapacitu kompostárny

Jičín 26. září (ČTK) - Sedmnáctitisícový Jičín hodlá nákladem kolem 30 milionů korun bez daně znásobit kapacitu kompostárny z 1500 tun na 3500 tun za rok. Vyšší kapacitu potřebuje zejména pro likvidaci rostoucího množství lidmi vytříděného bioodpadu, uvedli představitelé města. Třídění bioodpadu do hnědých popelnic přímo u domů radnice zavedla před devíti lety a postupně jej několikrát rozšířila.

Foto: Archiv CZ Biom



Nejprve si radnice nechá téměř za čtvrt milionu korun bez daně zpracovat projektovou dokumentaci. Bude řešit i úpravu skládky ve čtvrti Popovice, v jejímž areálu kompostárna leží. "Kompostárna získá nové strojní zařízení, zejména drtič na štěpku, třídicí síta, zřejmě i nový svozový vůz na bioodpad. Počítá se provětrávanými krytými boxy pro kompost," řekla ČTK místostarostka Alena Stillerová (ANO).



Kompostárna, kterou provozují městské Technické služby, zatím slouží pouze pro potřeby města. "Po rozšíření se budou moci zapojit i okolní obce a firmy. Vyrobený substrát a kompost by mohl být nabízen k prodeji," uvedla místostarostka. Zatím vyrobený kompost spotřebují pro své potřeby Technické služby.



Město chce také nechat upravit plochy u objektů na skládce. Řešit se bude i odvedení dešťových vod, umístění nových plechových objektů, výstavba zázemí pro pracovníky skládky nebo přemístění váhy. Na investici by radnice chtěla získat dotaci Státního fondu životní prostředí, která by mohla pokrýt až 70 procent nákladů.



Poplatek za svoz a likvidaci odpadu letos v Jičíně vzrostl o 11 procent na 612 korun za dospělého člověka a rok z loňských 552 korun. Město odpadový systém dotuje miliony korun ročně.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 9. 2023

