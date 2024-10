Jičín chystá investici přes 100 milionů korun do rozšíření skládky a kompostárny

Jičín 30. září (ČTK) - Šestnáctitisícový Jičín chystá na roky 2025 až 2027 investici kolem 106 milionů korun do rekultivace a rozšíření skládky komunálních odpadů a do rozšíření kompostárny v městské části Popovice. Přes dvě třetiny odhadované investice by měly směřovat do kompostárny. Město si tím chce zachovat možnost ukládání odpadů na vlastní skládce i v dalších letech, uvedla dnes radnice.

"Rozšířením skládky si zajistíme skládkování minimálně do roku 2030 a je předpoklad, že i o další roky. Pokud nepodnikneme patřičné kroky, musel by se odpad vozit na jiné skládky nebo do spaloven, a to by se značně prodražilo," uvedla místostarostka Alena Stillerová (ANO). Skládku provozují městské Technické služby, město má tak odpadové hospodářství plně pod svou kontrolou.



Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v Jičíně letos ční 612 korun na osobu a je stejný jako v roce 2023. Mezi okresními městy v Královéhradeckém kraji jde o nejnižší poplatek. Například v Hradci Králové je letos poplatek 800 korun na osobu, v Trutnově a v Rychnově nad Kněžnou to je 696 korun.



Na skládku Jičín vozí veškerý směsný odpad z černých popelnic a uliční smetky, ročně přes 10.000 tun. Rekultivací a rozšířením za odhadovaných 39 milionů korun by se výška skládky měla zvednout o tři metry, vzniknout by mělo místo pro asi 24.000 metrů krychlových odpadu. Součástí projektu je rekultivace svahů skládky a vybudování stálé obslužné komunikace. "Životnost skládky může prodloužit každý občan i firma, a to tříděním odpadu," uvedla radnice.



Na kompostárnu, která je v areálu skládky, směřuje veškerý biologicky rozložitelný odpad z hnědých popelnic. Současná plocha kompostárny 2855 metrů čtverečných by se měla rozšířit téměř o tři čtvrtiny na 4900 metrů čtverečných. Součástí investice za odhadovaných 67 milionů korun je i nákup techniky, například svozového vozidla, drtiče odpadu, třídicích sít a fermentačních boxů pro rychlejší zrání rostlinného odpadu.



Nyní roční kapacita kompostárny činí 1500 tun kompostu, který využívají Technické služby města Jičína. Po rozšíření se kapacity navýší až na 3500 tun kompostu. Město počítá s jeho prodejem jako hnojiva.



