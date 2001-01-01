Jak to bude s biomasou? CZ Biom zve zástupce měst, obcí a firem na klíčový seminář o výrobě tepla z biomasy, změnách legislativy i alternativních zdrojích tohoto paliva
České obce a města, která vytápějí své budovy či celé čtvrti pomocí biomasy, čelí zásadnímu zlomu: provozní podpora na teplo z tohoto zdroje končí už na konci letošního roku a nyní se rozhoduje o jejím prodloužení. Jaké jsou scénáře pro budoucí financování obecních kotelen? A jak se vyrovnat s očekávaným pětadvacetiprocentním poklesem dostupnosti lesní biomasy do roku 2030? Na to se zaměří odborný seminář Den pevné biomasy 2026, který se uskuteční již příští úterý 2. června v Třebíči.
Ilustrační foto: Topolová plantáž (foto: Pixabay.com)
Tradiční setkání zástupců municipalit, energetiků a lesníků přichází v momentě, kdy se pravidla pro využívání pevné biomasy v Česku dramaticky proměňují. Hlavním bodem programu bude legislativní vývoj za poslední rok a kritická situace kolem provozní podpory tepla. Malé biomasové výtopny mají garantované finanční prostředky pouze do konce roku 2026 a budoucnost stabilního financování lokálních výtopen je tak nejasná.
„Poslední dva roky se nám díky schválené notifikaci udržovací podpory dařilo financování obecních zdrojů úspěšně stabilizovat a prosadili jsme tehdy i velmi důležité zpětné vyplácení podpory. Podpora, která je momentálně notifikována do konce roku vznikla v reakci na tehdejší změnu obecné blokové výjimce, takzvanému GBERu. V rámci tehdejšího GBERu totiž došlo k vyřazení zdrojů nad jeden megawatt. Evropská pravidla se ale nyní opět mění a rigidní jedno-megawattový limit by měl padnout. To znamená, že navázání podpory by se mohlo docílit jak prodloužením aktuální notifikace, tak i vrácením podpory do kolejí GBER,“ vysvětluje Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom.
Pokud stát nezačne hned jednat, zhruba padesátka obcí po celém Česku dohromady s asi sto tisíci obyvateli může spadnout od ledna do legislativního vakua bez jakýchkoliv prostředků. Z toho plyne nejen nejistota pro provozovatele při plánování rozpočtů, ale také riziko výrazného růstu nákladů na energie pro obyvatele dotčených obcí.
Z lesa to nepůjde donekonečna: Poptávka roste, potenciál klesá
Kromě legislativních a finančních otazníků se sektor musí připravit na technologické a materiálové limity. Odborná část semináře se zaměří na výstavbu nových zdrojů tepla a s tím spojenou rostoucí poptávku po štěpce či peletách. Výhled pro obor ovšem jasně ukazuje, že spoléhat se výhradně na lesní biomasu nepůjde donekonečna.
„Lokální energetika postavená na biomase se musí připravit na realitu, že brát dřevní štěpku z lesů nepůjde donekonečna. Naše data ukazují, že do roku 2030 klesne potenciál lesní biomasy v Česku přibližně o čtvrtinu, zatímco poptávka po čistých zdrojích tepla kvůli dekarbonizaci poroste. Města a obce proto musí začít uvažovat strategicky, naučit se palivovou základnu diverzifikovat a efektivně využívat i jiné formy udržitelné biomasy. Právě to bude hlavním tématem našeho třebíčského semináře,“ dodává Vojtěch Pospíšil, vedoucí sekce výroby tepla a elektřiny z pevné biomasy z CZ Biom.
Seminář Den pevné biomasy 2026, který organizuje sdružení CZ Biom, proběhne v úterý 2. června od 9:00 v hotelu Atom v Třebíči. Program pro účastníky z řad obcí, měst i soukromých firem nabídne ucelený přehled o tom, na co si dát v nadcházejících měsících pozor a jak efektivně plánovat energetickou koncepci regionů. Na dopolední teoretické bloky věnované legislativě, kritériím udržitelnosti a certifikacím (včetně novinek v systému SURE) naváže v odpoledních hodinách praktická exkurze do úspěšně fungující teplárny SEVER v Třebíči. Kompletní program akce a možnost registrace jsou k dispozici na webových stránkách sdružení CZ Biom.
Zdroj: Tisková zpráva CZ Biom 28. 5. 2026
Poslední změna: 28.5.2026
