Jablonec nad Nisou žádá dotace na dalších 500 kompostérů

Jablonec nad Nisou 18. dubna (ČTK) - Jablonec nad Nisou žádá dotace na nákup dalších 500 kompostérů. Radnice by je ráda nabídla nejen domácnostem, ale také do základních a mateřských škol. Jablonec už díky podobnému projektu pořídil před dvěma lety 1200 kompostérů, ty jsou ale rozebrané, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Pořízení dalších přijde podle odhadu na bezmála 1,9 milionu korun, 85 procent by radnice ráda získala z Operačního programu Životní prostředí.

Ilustrační foto: CityofStPete @Flickr.com

Spolu s kompostéry pořídil před dvěma lety Jablonec také například štěpkovač a pět velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. "Kompostéry byly občanům zapůjčeny na základě smlouvy o výpůjčce na minimální dobu pěti let, jakmile skončí udržitelnost dotačního projektu, přejdou do jejich vlastnictví," doplnila vedoucí oddělení dotací města Iveta Habadová. Zájem byl podle ní tak velký, že se město rozhodlo v projektu pokračovat.

Když město dotací získá, uskuteční projekt v roce 2021, řekla Habadová. Celkem chce podle ní město pořídit 500 kompostérů, z nichž 300 bude o objemu 1000 litrů a 200 menších o objemu 600 litrů. "Ve spolupráci s oddělením školství byly osloveny i mateřské a základní školy, z nichž některé projevily zájem," dodala.

Povinnost zajistit vedle sběru papíru, plastů a skla také třídění biologicky rozložitelných odpadů mají města a obce od roku 2015. Odhaduje se, že biologicky rozložitelné odpady tvoří kolem 40 procent hmotnosti komunálních odpadů, v minulosti ale většinou končily na skládkách a ve spalovnách. Jablonecká radnice plánuje také vybudování vlastní kompostárny, vzniknout by mohla v budoucnu v nevyužitém areálu Jablonecké energetické na Brandlu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21.4.2020

Datum uveřejnění: 18. dubna 2020

Poslední změna: 21. dubna 2020

