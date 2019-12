Jablonec chce už příští rok nabídnout obyvatelům kompostéry

Jablonec nad Nisou 17. července (ČTK) - Jablonec nad Nisou chce už příští rok nabídnout obyvatelům města zapůjčení kompostérů podobně, jako je tomu například v sousedním Liberci. V Jablonci zatím žádné nádoby na třídění bioodpadu nemají. Lidé mají možnost ho zdarma odevzdat ve třech sběrných dvorech a čtyřikrát ročně přistavuje město do ulic i velkoobjemové kontejnery určené na zelený odpad. Kompostérů bude k dispozici 1200 a radnice na jejich pořízení získala dotaci. ČTK o tom dnes informovala mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Povinnost zajistit vedle sběru papíru, plastů a skla také třídění biologicky rozložitelných odpadů mají města a obce od roku 2015. Odhaduje se, že biologicky rozložitelné odpady tvoří kolem 40 procent hmotnosti komunálních odpadů, v minulosti ale většinou končily na skládkách a ve spalovnách. V posledních letech se situace zlepšuje a biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale také z kuchyní, končí stále častěji v kompostárnách. Stále je to však jen zlomek množství, které obyvatelé měst a obcí vyprodukují.

Jablonec pořídí díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí nejen kompostéry, ale také štěpkovač. Dohromady to přijde na 3,7 milionu korun, z toho jen půl milionu zaplatí město. "Štěpkovač nebude jen pro potřeby města, chceme pomoci i občanům, kteří mají problémy zbavovat se větví z prořezů," řekl náměstek primátora Miloš Vele (ODS). Přistavení štěpkovače by podle něj mělo být pro obyvatele díky evropské dotaci zdarma. Jablonecká radnice plánuje také vybudování vlastní kompostárny v nevyužitém areálu Jablonecké energetické.

Areál Brandl, pro který firma nemá po dokončení revitalizace teplárenské sítě využití, by měl sloužit pro sběr a zpracování odpadu. "Připravujeme rozvojový projekt, chtěli bychom, aby se tady pro město Jablonec zpracovávaly odpady. Mělo by tu být centrum odpadového hospodářství, nikoliv spalovna, protože už nejsme napojení na žádné zákazníky," ujistil Vele. V areálu by se měl odpad třídit a zpracovávat, případně kompostovat. "Rozhodně to ale nebude žádná skládka," dodal náměstek primátora.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20.7.2017

