Jindřichův Hradec 15. února (ČTK) - Jindřichův Hradec připravuje energetické společenství, které by mělo tvořit 16 subjektů. Prostřednictvím společných obnovitelných zdrojů chce kromě jiného snížit náklady na energie. Členy společenství budou například příspěvkové organizace města nebo jindřichohradecká nemocnice. Novináře o tom dnes informoval po zasedání městské rady starosta Michal Kozár (ANO).

Společenství vytvoří 36 objektů s 44 odběrnými a výrobními místy. Hlavními zdroji energie bude soubor fotovoltaických elektráren. Kromě toho ale projekt počítá například s malou vodní elektrárnou. Jindřichův Hradec chce žádat o dotační podporu ministerstvo životního prostředí z národního programu životní prostředí.



"Chceme nyní nastavit smluvní parametry a právní dokumenty a do budoucna mít i energetického manažera, který bude aktivně pracovat se spotřebami jednotlivých objektů," uvedl Kozár. Dodal, že hlavním smyslem je propojit více míst, která by si mohla předávat vyrobenou elektřinu. Typickým příkladem jsou školy. "O prázdninách je tam provoz minimální, a proto i spotřeba nízká. Ale mohli bychom třeba tu vyrobenou energii použít v nemocnici," řekl jindřichohradecký starosta.



Dodal, že do společenství by se postupně mohly přidávat i další subjekty. Podle Kozára jde o projekt, od jehož přípravy ke spuštění uplyne několik let. "Příprava podkladových materiálů a dalších potřebných dokumentů bude rychlejší. Ale než se dostaneme k aktivní činnosti, že skutečně vše bude fungovat, tak to odhaduji na dobu pěti let," řekl Kozár.



