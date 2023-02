Investiční skupina EFG loni zvýšila svůj obrat na 680 milionů korun

Praha 24. února (ČTK) - Česká investiční skupina Energy financial group (EFG), která podniká v energetickém zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výrobě biometanu, v loňském roce více než trojnásobně zvýšila svůj obrat na 680 milionů korun. Předloni měla obrat 219 milionů korun. Růst chce skupina letos využít na rozvoj svého portfolia. Firma o tom informovala ČTK.

EFG v posledních měsících v reakci na energetickou krizi, která podle společnosti zvýraznila pozici biometanu jako alternativy k zemnímu plynu, zintenzivnila investice do nových projektů. Jejích cílem je podle firmy především rozvoj bioplynových stanic.

V loňském roce společnost pořídila tři nové jednotky na úpravu bioplynu na biometan, které by měly být uvedeny do provozu během příštích dvou let. Spolu s EFG Rapotín BPS, která začala vtláčet biometan do plynárenské distribuční soustavy, budou dodávat do sítě zelený plyn o celkové roční kapacitě přesahující 90 gigawatthodin za rok.

Dalším připravovaným projektem je modernizace a rozšíření stávající bioplynové stanice EFG Vyškov BPS, která dosud vyrábí elektrickou a tepelnou energii. Její kapacita zpracování odpadu se navýší ze současných 12.000 na 30.000 tun biologicky rozložitelného odpadu. Do roku 2024 chce mít skupina v provozu celkem čtyři jednotky výroby biometanu, soustředit se přitom bude na produkci biometanu z biologicky rozložitelných odpadů rostlinného i živočišného původu. EFG počítá na tyto projekty s investicemi za více než 120 milionů korun.

Skupina se chce ve všech svých zařízeních zaměřovat také na rozvoj poskytovaných služeb výkonové rovnováhy sítě. Loni proto zahájila pilotní projekt ve své elektrárně na zemědělskou biomasu Mostek energo na Trutnovsku. V první polovině letošního roku v ní počítá se spuštěním elektrokotle, který umožňuje přebytečnou elektrickou energii v síti v podobě tepla využít přímo v rámci areálu. V plánu je také úprava palivového mixu. Další projekty EFG plánuje v bioplynových stanicích na odpad.

"Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi důležitosti podpůrných služeb, které vnímáme jako stavební kámen moderní energetiky, rozhodně o nich budeme uvažovat i nadále. Z přidružených projektů obnovitelné energetiky v Rapotíně se plánujeme také dále zabývat výstavbou fotovoltaické elektrárny na střechách našeho provozu či možnostmi akumulace energie," dodal k rozvoji stávajících zařízení ředitel divize EFG Production Martin Janda.

Skupina EFG od roku 2007 prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje projekty zaměřené na produkci energie z obnovitelných zdrojů. Sídlo firmy je v Praze.

