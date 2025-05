Invelt Servis postaví spalovnu pro C-energy v Plané nad Lužnicí za 2,5 mld Kč

Planá nad Lužnicí Tábor 15. května (ČTK) - Spalovnu, která bude sloužit energetickému využití odpadu (ZEVO), vybuduje pro firmu C-energy v Plané nad Lužnicí jako hlavní dodavatel společnost Invelt Servis. Obě firmy dnes podepsaly smlouvu, stavět začne do konce května. C-energy, která vyrábí teplo pro obce na Táborsku a elektřinu, plánuje zahájit provoz na konci roku 2027, informoval dnes mluvčí firmy Miroslav Beneš. Investice bude bezmála 2,5 miliardy Kč bez DPH. Více než polovinu nákladů pokryje evropská dotace z Modernizačního fondu.

Foto: C-Energy Planá



"Směřujeme vše k tomu, abychom jako první zařízení v Jihočeském kraji nabídli obcím v okolí našeho energetického zdroje ekologicky šetrnou a přitom ekonomickou cestu, jak naložit se směsným komunálním odpadem. To vše s časovou rezervou před platností zákazu skládkování v roce 2030,“ uvedl jednatel společnosti C-energy Ivo Nejdl.



Hlavní součástí zařízení bude fluidní kotel, který bude moci spalovat 16.000 až 50.000 tun směsného komunálního odpadu za rok. Odpad bude firma odebírat od desítek obcí na Táborsku, Votic ze Středočeského kraje a také od Pacova a Pelhřimova z Vysočiny. Zároveň bude možné doplnit palivo z odpadu biomasou a odpadním dřevem. Spalovna tak bude připravená i na situaci, kdy by například v důsledku zlepšení třídění odpadů produkovaly obce v okolí menší objem směsného komunálního odpadu než dnes, dodal Beneš.



"Záměr bude mít významné ekonomické přínosy pro odběratele tepla v táborské aglomeraci. Na rozdíl od zemního plynu i odpadní štěpky je směsný komunální odpad lokálním zdrojem, jehož cena nepodléhá významným cenovým skokům. V mixu zdrojů pro výrobu tepla proto bude do budoucna směsný komunální odpad důležitým stabilizačním prvkem, který omezí nenadálé cenové výkyvy," řekl Beneš.



Firma Invelt Servis pro C-energy už uskutečnila několik projektů. "Všechny mají přitom jedno společné, jsou novátorské a velmi dobře připravené. Dodávka fluidního kotle pro spalování paliva ze směsného komunálního odpadu, který bude svým způsobem technologickou finesou, je pro nás skvělou příležitostí rozšířit své reference v oblasti transformace české energetiky a teplárenství,“ doplnil Vlastimil Horáček, jednatel společnosti Invelt Servis.



V Jihočeském kraji připravuje stavbu zařízení pro energetické využití komunálního odpadu Teplárna České Budějovice ve Vrátu s roční kapacitou až 160.000 tun odpadu ročně. Carthamus v Českém Krumlově chce rozšířit spalovnu v areálu Energobloku na až 80.000 tun odpadu ročně. V Písku v areálu teplárny chtějí postavit ZEVO s kapacitou 50.000 tun odpadu ročně.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 5. 2025

