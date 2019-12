Iniciativa vyzvala Liberec k vyhlášení stavu klimatické nouze

Liberec 31. května (ČTK) - K vyhlášení takzvaného stavu klimatické nouze vyzvala ve čtvrtek město Liberec místní iniciativa Rodiče za klima Liberec. Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) sice jejich postoj vítá, zatím ale není jisté, zda se Liberec skutečně připojí.

Liberecký primátor na čtvrtečním jednání zastupitelstva uvedl, že o vyhlášení stavu klimatické nouze začal uvažovat sám poté, co takový krok před týdnem učinila Praha 7. "Když jsem ale četl jejich opatření, tak jsem zjistil, že jsme už tady na městě před rokem schválili akční plán udržitelné energetiky a klimatu," uvedl primátor. Liberec se v něm podle něj zavázal, že do roku 2030 sníží emise CO 2 minimálně o 40 procent.

Podle náměstka primátora Jiřího Šolce (SLK) už město konkrétní kroky k přísnější klimatické politice činí. Za příklad uvedl pilotní projekt s ČEZ při zřizování rychlonabíjecích stanic pro elektromobily či podporu centrálního vytápění. Náměstek není příznivec vyhlášení zvláštního stavu. "Žádný zákon České republiky nezná nic jako je stav klimatické nouze. Podle mě je to pomyslné plácnutí do vody. Myslím, že je třeba dělat konkrétní opatření, ne bezobsažná gesta," řekl. S tím nesouhlasí opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL). "Přihlásit se by nebylo prázdné gesto, ale bylo by to dalekosáhlá změna, jak v našem městě přemýšlíme," uvedl. Podle něj by se to konkrétně například projevilo v koncepci rozvoje města, podobě územního plánu či v tom, jaké investory a firmy město láká do průmyslových zón. "Zatím uvažujeme tak, že je jedno, kdo tam přijde," dodal.

Zástupci iniciativy chtějí, aby nešlo jen o formální gesto, ale aby město udělalo maximum pro snížení emisí oxidu uhličitého. "A to jak podniky patřící městu, tak i podporou opatření, které povedou ke snížení emisí ze strany občanů. Jde například o podporu veřejné dopravy, znevýhodnění individuální automobilové dopravy, o přechod na dodavatele energií z obnovitelných zdrojů, o podporu pěší a cyklomobility a řadu dalších opatření," uvedla za iniciativu Anna Kšírová. "Jsme si vědomi, že některé kroky mohou být u občanů nepopulární. Nabízíme vám proto podporu a pomoc s vysvětlováním jejich nutnosti," dodala.

Cílem je, aby produkce CO 2 nebyla větší, než se daří kompenzovat. K dosažení takzvané klimatické neutrality do roku 2050 vyzvalo Evropskou unii devět členských států. Stav klimatické nouze už vyhlásily dva státy - Británie a po ní Irsko, připojují se i jednotlivá města. Radnice Prahy 7 se zavázala, že přestane používat jednorázové plasty, vysadí v ulicích stromy a nakoupí ekologická auta. Zároveň bude u developerských projektů vyžadovat využití tzv. zelených střech a změní hospodaření s vodou.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4.6.2019

31. května 2019

4. června 2019

