Zprávy z tisku
Iniciativa Svazu moderní energetiky chce vyvracet mýty o obnovitelné energii
Praha 4. června (ČTK) - Vyvracet mýty a dezinformace o obnovitelných zdrojích energie (OZE) chce iniciativa Nová energie Česka, kterou založil Svaz moderní energetiky (SME). Jeho cílem je prostřednictvím nové iniciativy posílit veřejnou debatu o roli obnovitelných zdrojů v ČR, energetické bezpečnosti a moderní energetice obecně. Zástupci svazu spolu s partnery dnes iniciativu představili novinářům v Praze.
Foto: ejaugsburg@Pixabay.com
Podle programového ředitele SME Martina Sedláka iniciativa reaguje na rostoucí vlnu mýtů a strachu, které z jeho pohledu brání české modernizaci energetiky. "Je v pořádku, pokud regiony výstavbu nových OZE odmítnou, ale chceme, aby se rozhodovaly na základě faktů, ne dezinformací," uvedl Sedlák. Podle něj každá kilowatthodina vyrobená z domácích OZE posiluje českou energetickou bezpečnost a pomáhá udržet peníze v české ekonomice, proto považuje jejich rozvoj za velmi důležitý.
Inspiraci čerpala iniciativa mimo jiné i z dat polského Institutu pro monitorování médií, který mezi lety 2022 až 2024 identifikoval přibližně 70.000 publikovaných příspěvků šířících energetické dezinformace, které měly více než miliardu zhlédnutí. Polsko učinilo z obrany proti dezinformacím jedno z klíčových témat svého předsednictví v Radě Evropské unie, čímž by se Česko podle Sedláka mělo inspirovat.
Do činnosti iniciativy se zapojí řada odborníků, mezi kterými bude třeba meteorolog Michal Žák, který se zaměří na obavy veřejnosti z toho, že by výstavba větrných elektráren mohla způsobit větší sucha nebo tornáda. Jako jeden z odborníků se v připravované naučném videu iniciativy objeví ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, členem iniciativy ale není. Bude objasňovat to, zda mohou větrné elektrárny představovat zvýšené riziko pro ptáky a jaká opatření při jejich výstavbě tomu mohou případně zabránit.
Iniciativa se chce věnovat i obavám veřejnosti z infrazvuku větrných elektráren a jejich možných negativních dopadů na zdraví obyvatel žijících v jejich blízkosti.
Podle výkonného ředitele Solární asociace Jana Krčmáře mají nepravdivé informace a mýty často negativní dopad na povolovací procesy, kdy musí například investoři při přípravě projektů vyvracet na úřadech nepravdivé informace. "To pak prodlužuje délku přípravy projektu, jeho náklady a ve finále i cenu, za kterou elektrárna elektřinu vyrobí," zdůraznil.
Z březnového průzkumu ekologického hnutí Duha vyplynulo, že s podporou větrné energie souhlasí 63 procent Čechů, naopak nesouhlas projevilo 13 procent.
Iniciativa Nová energie Česka se chce vedle propojování odborníků z energetiky, vědců, regionálních aktérů a veřejnosti zaměřit i na práci v regionech, sdílení konkrétních zkušeností z obcí a podporu odborné debaty.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 6. 2026
Poslední změna: 15.6.2026
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Iniciativa Svazu moderní energetiky chce vyvracet mýty o obnovitelné energii
Praha 4. června (ČTK) - Vyvracet mýty a dezinformace o obnovitelných zdrojích energie (OZE) chce iniciativa Nová energie Česka, kterou založil Svaz moderní energetiky (SME). Jeho cílem je prostřednictvím nové iniciativy posílit veřejnou debatu o roli obnovitelných zdrojů v ČR, energetické bezpečnosti a moderní energetice obecně. Zástupci svazu spolu s partnery dnes iniciativu představili novinářům v Praze.
Podle programového ředitele SME Martina Sedláka iniciativa reaguje na rostoucí vlnu mýtů a strachu, které z jeho pohledu brání české modernizaci energetiky. "Je v pořádku, pokud regiony výstavbu nových OZE odmítnou, ale chceme, aby se rozhodovaly na základě faktů, ne dezinformací," uvedl Sedlák. Podle něj každá kilowatthodina vyrobená z domácích OZE posiluje českou energetickou bezpečnost a pomáhá udržet peníze v české ekonomice, proto považuje jejich rozvoj za velmi důležitý.
Inspiraci čerpala iniciativa mimo jiné i z dat polského Institutu pro monitorování médií, který mezi lety 2022 až 2024 identifikoval přibližně 70.000 publikovaných příspěvků šířících energetické dezinformace, které měly více než miliardu zhlédnutí. Polsko učinilo z obrany proti dezinformacím jedno z klíčových témat svého předsednictví v Radě Evropské unie, čímž by se Česko podle Sedláka mělo inspirovat.
Do činnosti iniciativy se zapojí řada odborníků, mezi kterými bude třeba meteorolog Michal Žák, který se zaměří na obavy veřejnosti z toho, že by výstavba větrných elektráren mohla způsobit větší sucha nebo tornáda. Jako jeden z odborníků se v připravované naučném videu iniciativy objeví ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, členem iniciativy ale není. Bude objasňovat to, zda mohou větrné elektrárny představovat zvýšené riziko pro ptáky a jaká opatření při jejich výstavbě tomu mohou případně zabránit.
Iniciativa se chce věnovat i obavám veřejnosti z infrazvuku větrných elektráren a jejich možných negativních dopadů na zdraví obyvatel žijících v jejich blízkosti.
Podle výkonného ředitele Solární asociace Jana Krčmáře mají nepravdivé informace a mýty často negativní dopad na povolovací procesy, kdy musí například investoři při přípravě projektů vyvracet na úřadech nepravdivé informace. "To pak prodlužuje délku přípravy projektu, jeho náklady a ve finále i cenu, za kterou elektrárna elektřinu vyrobí," zdůraznil.
Z březnového průzkumu ekologického hnutí Duha vyplynulo, že s podporou větrné energie souhlasí 63 procent Čechů, naopak nesouhlas projevilo 13 procent.
Iniciativa Nová energie Česka se chce vedle propojování odborníků z energetiky, vědců, regionálních aktérů a veřejnosti zaměřit i na práci v regionech, sdílení konkrétních zkušeností z obcí a podporu odborné debaty.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 6. 2026
Poslední změna: 15.6.2026
Počet shlédnutí: 12