Ostrava 14. ledna (ČTK) - Výstava Infotherma, která se zaměřuje na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů, letos v Ostravě ukáže novinky a témata, kam by se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění malých a středních objektů. Na 25. ročníku se od 22. do 25. ledna představí více než 340 vystavovatelů, kteří předvedou mimo jiné moderní systémy vytápění nebo způsoby skladování energie. ČTK to za pořadatele největší tuzemské výstavy tohoto typu řekla Alena Bujáková.

Organizátoři podle ní předpokládají, že jednou z oblastí, o které budou mít návštěvníci největší zájem, budou opět novinky v otopných systémech. "Návštěvníci od výstavy očekávají náměty, jak je možno na vytápění ušetřit a zachovat komfort bydlení. Odpověď určitě dostanou v expozicích s měřicí a regulační technikou, zateplováním objektů, novými technologiemi výstavby, rekonstrukcemi, novinkami ve stavebních a izolačních materiálech a dalších oborech," uvedla Bujáková.

Třetina výstavních ploch bude věnována smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. "Prezentovat se zde budou tradičně firmy s tepelnými čerpadly a solárními panely. Zvláštní pozornost bude na výstavě věnována možnostem decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnostem skladování přebytku vyrobené energie i spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií," uvedla Bujáková.

Součástí Infothermy bude obsáhlý doprovodný program. Obsahuje například přednášky věnované takzvané chytré energii v domácnostech i pro firmy, problematice provozu kotlů na tuhá paliva nebo energetickému využití odpadů. Návštěvníci výstavy budou moci diskutovat o nových trendech ve využití obnovitelných zdrojů pro napájení rodinného domu nebo akumulaci tepelné energie v moderních systémech vytápění a také využít řady poradenských stánků.

