Infotherma ukazuje mimo jiné, jak lépe využít obnovitelné zdroje

Ostrava 23. ledna (ČTK) - Více než 360 domácích i zahraničních firem se ode dneška představuje na největší tuzemské výstavě věnované vytápění a úsporám energií Infotherma, která se do čtvrtka koná na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Nejvíce z nich se zabývá kotli, krby či dalšími médii na vytápění. Unikátní je například prezentace společnosti Fenix Group, která se zabývá konceptem ukládání elektrické energie z fotovoltaických panelů do domovních baterií a jejím využitím v distribuční síti. ČTK to za pořadatele výstavy řekl Libor Kostelný.

Různé druhy vytápění na výstavě nabízí 156 firem, a to i na venkovních výstavních plochách. "Druhá nejpočetnější kategorie jsou firmy, které řeší úspory, různé zateplování, regulace, měření. Zásadní změna je přístup k obnovitelným zdrojům. Na této výstavě je takovou unikátní ukázkou decentralizace výroby stánek Fenixu," řekl Kostelný.

Vedoucí tuzemského obchodu firmy Fenix Trading Miroslav Petr uvedl, že expozice má upozornit návštěvníky na pilotní projekt, kterým firma testuje možnost využití baterií připojených do distribuční sítě. "Aby to nebylo na bázi teorie, tak jsme kvůli tomu postavili administrativní centrum, vybavili jsme ho bateriemi a fotovoltaikou a teď modelujeme různé způsoby provozu," řekl Petr. Představa podle něj je, že budou existovat budovy s fotovoltaickými panely na střeše a domovními bateriemi. Byly by zapojeny do sítě a baterie by poskytly distributorovi, který by řídil jejich nabíjení.

"Dnes je do sítě připojena spousta obnovitelných zdrojů, hlavně velké fotovoltaické parky, které se obtížně regulují. Nedokážete odhadnout, kdy bude svítit sluníčko, kolik ten příkon hodí do sítě. Ty neřiditelné přítoky energie do sítě způsobují blackouty," řekl Petr. Protože se tato energie nedá uchovat, přelívá se z jednoho místa na druhé. "Myšlenka je taková, že by se vytvořila síť objektů s domovními bateriemi. Operátor sítě, když uvidí, že na jižní Moravě je velký příkon a je tam přebytek, tak dá pokyn a bude v těch objektech nabíjet baterie. V okamžiku, kdy naopak má nedostatek elektřiny, tak díky těm bateriím může ty objekty úplně odstavit od sítě a nechat je fungovat jenom z baterií," uvedl Petr. Pilotní projekt firma zkouší ve spolupráci s ministerstvy průmyslu a životního prostředí, společností ČEZ a ČVUT.

Infotherma je otevřena až do čtvrtka denně od 09:00 do 18:00. Vstupné stojí 80 korun, zlevněné 40 korun. Odborné školy mají vstup zdarma.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25.1.2017

Datum uveřejnění: 23. ledna 2017

Poslední změna: 25. ledna 2017

Počet shlédnutí: 709