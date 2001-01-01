Zprávy z tisku
IEA snížila výhled pro obnovitelné zdroje energie kvůli USA a Číně
Paříž 7. října (ČTK) - Mezinárodní agentura pro energii (IEA) zhoršila svůj výhled globálního růstu kapacity obnovitelné energie do roku 2030. Odůvodnila to horšími vyhlídkami ve Spojených státech a Číně, i když solární energie nadále zaznamenává rekordní přírůstky. Globální kapacita obnovitelných zdrojů energie by měla do roku 2030 vzrůst o 4600 gigawattů (GW). Loni IEA očekávala zvýšení až o 5500 GW. Solární energie se má na tomto růstu podílet až 80 procenty. Vyplývá to z dnešní zprávy agentury.
Foto: geralt@Pixabay.com
Revizi směrem dolů způsobilo hlavně předčasné zrušení federálních daňových pobídek v USA a další regulační změny v zemi, které snížily očekávání růstu o téměř 50 procent. Přechod Číny od fixních tarifů ke konkurenčním aukcím pak snižuje ekonomickou rentabilitu projektů.
Snížení prognózy v USA a Číně částečně kompenzoval lepší výhled jinde ve světě. Indie by se měla stát druhým největším rostoucím trhem po Číně a je na dobré cestě k dosažení svého cíle pro rok 2030, hlavně díky rozšířeným aukcím, rychlejšímu vydávání povolení a nárůstu střešních solárních panelů.
Prognózy pro Evropu se také zlepšily, a to díky ambiciózním politikám, věším objemům aukcí a zjednodušení schvalovacích procesů. Řada rozvíjejících se ekonomik v Asii, na Blízkém východě a v Africe zrychluje výstavbu v souvislosti s poklesem nákladů a zvyšováním cílů, uvádí zpráva.
Slabým místem zůstávají větrné elektrárny na moři. Agentura snížila výhled růstu ve srovnání s loňským rokem o čtvrtinu kvůli změnám politiky, překážkám v dodavatelském řetězci a vyšším nákladům.
Očekává se, že v příštích pěti letech poroste výroba energie z přečerpávacích vodních elektráren o 80 procent rychleji, než v předchozích pěti letech. Geotermální instalace jsou na dobré cestě k rekordním maximům v USA, Japonsku, Indonésii a dalších rozvíjejících se trzích, uvádí zpráva.
IEA však také varovala, že dodavatelské řetězce solární energie a vzácných zemin zůstávají vysoce koncentrované v Číně. V důležitých segmentech bude mít Čína podíl nad 90 procent až do roku 2030.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7. 10. 2025
Poslední změna: 17.10.2025
Počet shlédnutí: 0
IEA snížila výhled pro obnovitelné zdroje energie kvůli USA a Číně
Paříž 7. října (ČTK) - Mezinárodní agentura pro energii (IEA) zhoršila svůj výhled globálního růstu kapacity obnovitelné energie do roku 2030. Odůvodnila to horšími vyhlídkami ve Spojených státech a Číně, i když solární energie nadále zaznamenává rekordní přírůstky. Globální kapacita obnovitelných zdrojů energie by měla do roku 2030 vzrůst o 4600 gigawattů (GW). Loni IEA očekávala zvýšení až o 5500 GW. Solární energie se má na tomto růstu podílet až 80 procenty. Vyplývá to z dnešní zprávy agentury.
Revizi směrem dolů způsobilo hlavně předčasné zrušení federálních daňových pobídek v USA a další regulační změny v zemi, které snížily očekávání růstu o téměř 50 procent. Přechod Číny od fixních tarifů ke konkurenčním aukcím pak snižuje ekonomickou rentabilitu projektů.
Snížení prognózy v USA a Číně částečně kompenzoval lepší výhled jinde ve světě. Indie by se měla stát druhým největším rostoucím trhem po Číně a je na dobré cestě k dosažení svého cíle pro rok 2030, hlavně díky rozšířeným aukcím, rychlejšímu vydávání povolení a nárůstu střešních solárních panelů.
Prognózy pro Evropu se také zlepšily, a to díky ambiciózním politikám, věším objemům aukcí a zjednodušení schvalovacích procesů. Řada rozvíjejících se ekonomik v Asii, na Blízkém východě a v Africe zrychluje výstavbu v souvislosti s poklesem nákladů a zvyšováním cílů, uvádí zpráva.
Slabým místem zůstávají větrné elektrárny na moři. Agentura snížila výhled růstu ve srovnání s loňským rokem o čtvrtinu kvůli změnám politiky, překážkám v dodavatelském řetězci a vyšším nákladům.
Očekává se, že v příštích pěti letech poroste výroba energie z přečerpávacích vodních elektráren o 80 procent rychleji, než v předchozích pěti letech. Geotermální instalace jsou na dobré cestě k rekordním maximům v USA, Japonsku, Indonésii a dalších rozvíjejících se trzích, uvádí zpráva.
IEA však také varovala, že dodavatelské řetězce solární energie a vzácných zemin zůstávají vysoce koncentrované v Číně. V důležitých segmentech bude mít Čína podíl nad 90 procent až do roku 2030.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7. 10. 2025
Poslední změna: 17.10.2025
Počet shlédnutí: 0