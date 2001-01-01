Zprávy z tisku
IEA předpovídá letos a příští rok výrazný růst poptávky po elektřině
Paříž 30. července (ČTK) - Tempo růstu celosvětové poptávky po elektřině by v příštích letech mělo patřit mezi nejrychlejší za více než deset let. Hlavními tahouny budou průmysl, datová centra a elektromobily. V letošním roce se má poptávka zvýšit o 3,3 procenta a v příštím roce o 3,7 procenta. Průměrný růst mezi lety 2015 a 2023 přitom činil 2,6 procenta. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Upozornila také, že bude potřeba výrazně investovat do rozvodných sítí, skladování elektřiny a zvýšení flexibility elektrické soustavy.
Foto: geralt@Pixabay.com
IEA také očekává, že obnovitelné zdroje energie do konce letošního roku nebo nejpozději v roce 2026 předstihnou uhlí a stanou se největším zdrojem elektřiny na světě. Záležet bude mimo jiné na vývoji počasí a cen paliv.
Výroba elektřiny z jádra by měla být rekordní, a to díky opětovnému spuštění reaktorů v Japonsku, stabilní produkci ve Spojených státech a Francii a novým kapacitám v Asii. Výroba elektřiny z plynu bude nadále nahrazovat uhlí a ropu na Blízkém východě a v Asii.
Ředitel IEA pro energetické trhy a bezpečnost Keisuke Sadamori uvedl, že výrazný rozmach obnovitelných zdrojů a jaderné energie postupně proměňuje trhy s elektřinou v mnoha regionech. Zároveň ale upozornil, že s tím musí jít ruku v ruce vyšší investice do rozvodných sítí, úložišť a dalších prvků zajišťujících flexibilitu systému, aby bylo možné rostoucí poptávku pokrýt bezpečně a za dostupné ceny.
IEA také očekává, že emise oxidu uhličitého z výroby elektřiny dosáhnout letos vrcholu a v příštím roce mírně klesnou. Bude to ale také záviset na počasí a ekonomickém vývoji.
Rozvíjející se asijské ekonomiky budou mít do roku 2026 na celkovém růstu spotřeby elektřiny podíl 60 procent, hlavně kvůli Číně a Indii. V USA se předpokládá, že expanze datových center udrží růst poptávky po elektřině nad dvěma procenty. V EU se bude růst pohybovat letos kolem jednoho procenta, příští rok mírně zrychlí.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 7. 2025
Poslední změna: 11.8.2025
