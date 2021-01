IEA: Pandemie je pro energetiku největší šok za 70 let

Paříž 30. dubna (ČTK) - Pandemie nemoci covid-19 představuje pro světovou energetiku největší šok za více než 70 let. Ve zprávě nazvané Global Energy Review 2020 to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Poptávka po energiích by podle ní letos mohla kvůli karanténním opatřením klesnout až o šest procent, tedy více než za finanční krize v roce 2008. Agentura upozorňuje na úbytek skladovacích kapacit pro ropu a navrhuje, aby přední producenti zvážili další snížení těžby.

Foto: blickpixel@Pixabay.com



Výsledkem slabší poptávky po energiích zřejmě bude pokles emisí uhlíku až o osm procent, což je šestkrát více než v roce 2009.

Osmiprocentní pokles emisí oxidu uhličitého znamená šestkrát větší úbytek než ten, který v roce 2009 následoval po světové finanční krizi. Tehdy ubylo 400 milionů tun emisí. Tuto prognózu agentura považuje za umírněnou.

"Je to historický šok pro celý energetický svět. Za současné bezprecedentní zdravotní a hospodářské krize prudce klesá poptávka po všech palivech, zejména po uhlí, ropě a zemním plynu. Za nevídaného úbytku spotřeby elektřiny se drží pouze obnovitelné zdroje energie," konstatoval šéf IEA Fatih Birol.

"Zatím je příliš brzy na to, aby se daly vyhodnotit dlouhodobé dopady, ale energetické odvětví, které vzejde z krize, bude jiné než to, které do ní vstoupilo," dodal šéf agentury.

Nejvíce se zatím koronavirová krize projevila na poptávce po uhlí, která se v prvním kvartálu meziročně snížila o osm procent. Stejný pokles prognózuje IEA i na celý letošní rok. Agentura také očekává, že poptávka po zemním plynu letos klesne o pět procent.

Zatímco poptávka po elektřině se v prvním čtvrtletí snížila o 2,6 procenta, výroba energie z obnovitelných zdrojů se ve stejném období zvýšila o tři procenta. IEA má za to, že do konce roku dosáhne podíl obnovitelných zdrojů elektrické energie 30 procent. V prvním čtvrtletí se blížil 28 procentům.

Agentura varovala, že dohoda o snížení těžby ropy, kterou uzavřela skupina OPEC+ ve snaze vyrovnat produkci s poptávkou, nemusí být úspěšná. Skupina OPEC+ zahrnuje členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a další přední producenty v čele s Ruskem. Řešením by podle agentury mohla být dohoda o výraznějším snížení těžby.

Agentura také upozorňuje, že ubývá skladovacích kapacit pro vytěženou ropu. "Za současného tempa na trhu s ropou se můžeme dočkat toho, že v polovině června budou skladovací kapacity ve světě už plné," konstatoval Birol, podle kterého se tento problém nejmarkantněji projevuje v Severní Americe.

V prvním čtvrtletí klesla poptávka po ropě o pět procent, za celý rok by se mohla snížit až o devět procent.

Skupina OPEC+ se tento měsíc dohodla, že v květnu a červnu sníží těžbu o 9,7 milionu barelů denně. Podle analytiků však dohoda není dost výrazná na to, aby odstranila převis nabídky nad poptávkou. "Vyzývám je, ať zváží další snížení (těžby)," vzkázal Birol hlavním producentům ropy.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 4. 2020

Tweet

Datum uveřejnění: 30. dubna 2020

Poslední změna: 5. ledna 2021

Počet shlédnutí: 2