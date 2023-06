IEA očekává rekordní výstavbu kapacit pro obnovitelnou energii

Paříž 1. června (ČTK) - Celosvětové kapacity na výrobu obnovitelné energie by se letos měly rekordně zvýšit a narůst o třetinu. Obzvlášť silně by měla růst výroba solární energie, a to především v Číně. Ve své dnešní zprávě to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Foto: Alexas_Fotos@Pixabay.com



"Očekává se, že celosvětový přírůstek obnovitelných kapacit letos raketově vzroste o třetinu kvůli rostoucí politické podpoře, zvyšujícím se cenám fosilních paliv a obavám o energetickou bezpečnost," uvedla EIA. Agentura navíc předpokládá, že se růst kapacit bude pokračovat i v příštím roce. Celková produkce obnovitelných energií by měla příští rok vystoupat na 4500 gigawattů, což odpovídá celkové energetické produkci Číny a Spojených států.

Podle zprávy stojí za většinou nárůstu Čína. Už v roce 2022 tvořilo rozšíření obnovitelných zdrojů v zemi téměř polovinu celosvětových nárůstů kapacity. Do roku 2024 se očekává nárůst čínského podílu na 55 procent.

Dvě třetiny očekávaného rozšíření výrobních zařízení pro takzvanou zelenou elektřinu v roce 2023 tvoří fotovoltaika. Tento trend bude podle IEA pokračovat i v roce 2024. "Vývoj velkých fotovoltaických systémů jde ruku v ruce s růstem menších systémů,“ míní odborníci. Spotřebitelé se totiž s ohledem na zvýšené ceny elektřiny snaží snížit své účty výstavbou malých fotovoltaických systémů na střechách.

I v případě větrné energie počítá agentura znovu se silným nárůstem. Ten by měl přijít poté, co se odvětví dva roky celosvětově potýkalo s výrobními problémy kvůli pandemickým omezením v Číně a problémům dodavatelských řetězců v Evropě a USA. Očekává se, že se řada projektů, které byly dříve odloženy kvůli problémům s dodávkami, zrealizuje v roce 2023. Dodavatelské řetězce pro výstavbu nových větrných turbín se – na rozdíl od fotovoltaiky – nevyvíjely dostatečně rychle, aby ve střednědobém horizontu uspokojily poptávku.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 6. 2023

