IEA: Obnovitelné zdroje lákají investory víc než fosilní paliva

Paříž 11. června (ČTK) - Investice do obnovitelných zdrojů energie v roce 2016 v celém světě dosáhly 297 miliard dolarů (6,5 bilionu Kč), a byly tak více než dvojnásobné ve srovnání s investice do fosilních paliv. Uvedla to Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Jednou z hlavních příčin je pokles nákladů na produkci větrné a solární energie.

Investice do nových jaderných elektráren a elektráren spalujících uhlí, plyn, a topný olej dosáhly 143 miliard dolarů. Rok 2016 je zatím poslední, za který jsou údaje k dispozici.

Více než polovina přírůstku elektrárenské kapacity v posledních letech přitom náleží obnovitelným zdrojům.

Díky daňovým a jiným státním stimulům se náklady na produkci větrné a solární energie už deset let soustavně snižují a spolu s tím stoupá konkurenceschopnost investic do této oblasti. Z údajů Programu OSN pro životní prostředí vyplývá, že podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů vloni činil 12,1 procenta, což je více než dvojnásobek proti stavu před deseti lety.

Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou teď na mnoha místech konkurenceschopné vůči fosilním palivům, poznamenal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ).

Loni podle Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) činily průměrné náklady na výrobu elektřiny v pevninských větrných elektrárnách 60 dolarů za megawatthodinu, v solárních pak 100 dolarů. Elektrárny v průmyslově vyspělých zemích spalující fosilní paliva vyráběly elektřinu za 50 až 170 dolarů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14.6.2018

Datum uveřejnění: 11. června 2018

Poslední změna: 14. června 2018

