IEA: Míra energetické účinnosti při vysokých cenách zrychluje

Kodaň 2. prosince (ČTK) - Celosvětový pokrok v oblasti energetické účinnosti v letošním roce zrychlil, zejména kvůli vysokým cenám energií a narušení dodávek paliv. Celosvětové investice do energetické účinnosti, jako jsou tepelná čerpadla a izolace budov, letos podle předběžných údajů stoupnou o 16 procent na 560 miliard USD (13 bilionů Kč), uvedla ve své dnešní zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Dodala však, že ani toto zvýšení stále nestačí k dosažení cílů v oblasti změny klimatu.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



IEA vyzvala vlády, aby upřednostnily snahy o zvýšení energetické účinnosti v budovách a dopravě. Ambice na snížení emisí a omezení růstu teplot se totiž nepodaří splnit jen zaměřením na budování obnovitelných zdrojů energie.

Letošní investice způsobily, že energie se využívá o dvě procenta efektivněji než loni. To je téměř dvojnásobek proti posledním pěti letům. Stále je to však za průměrem čtyř procenta ročně, což je podle IEA v tomto desetiletí nutné k naplnění scénáře nulových čistých emisí do roku 2050.

Podle odhadů IEA se letos v Evropě prodají téměř tři miliony tepelných čerpadel, která k vytápění nebo chlazení budov využívají mechanickou energii poháněnou elektřinou místo fosilních paliv. To je téměř dvojnásobek ve srovnání s prodejem v roce 2019.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 12. 2022

