IEA: Kapacita pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů letos rekordně stoupne

Paříž 1. prosince (ČTK) - Celosvětová kapacita instalovaných zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů se v letošním roce zvýší o rekordních 290 gigawattů, a to navzdory růstu cen klíčových surovin potřebných pro výrobu solárních panelů a větrných turbín. Předpověděla to Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své dnešní zprávě.

Foto: Alexas_Fotos@Pixabay.com



Do roku 2026 by se tato kapacita podle IEA měla vyšplhat na více než 4800 gigawattů, což by znamenalo nárůst o zhruba 60 procent ve srovnání s loňským rokem. Organizace nicméně upozornila, že i současný rychlý růst kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů není dostatečný k dosažení globální uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století.

"Letošní rekordní rozšíření kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů o 290 gigawattů je další známkou toho, že vzniká nová globální energetická ekonomika," uvedl šéf IEA Fatih Birol. "Vysoké ceny komodit a energie, které dnes vidíme, jsou novými výzvami pro toto odvětví. Zvýšené ceny fosilních paliv však zároveň zvyšují konkurenceschopnost energie z obnovitelných zdrojů," dodal.

Za růstem kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů bude podle IEA v příštích letech i nadále stát především Čína, za kterou budou následovat Evropa, Spojené státy a Indie. "Čína nadále demonstruje své silné stránky v oblasti čisté energie. Rozšiřování výroby energie z obnovitelných zdrojů naznačuje, že emise oxidu uhličitého v této zemi by mohly dosáhnout svého vrcholu výrazně dříve než v roce 2030," dodal.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 12. 2021

Datum uveřejnění: 1. prosince 2021

Poslední změna: 15. prosince 2021

