IEA: Investice do energetiky sílí, na splnění klimatických cílů to nestačí

Paříž 2. června (ČTK) - Investice do energetiky se po pandemii zvolna zvyšují a v letošním roce by mohly vykázat růst skoro o deset procent. Ve své výroční zprávě to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Upozorňuje ale, že očekávaný růst výdajů v tomto odvětví nestačí na to, aby se svět vrátil na cestu ke splnění dohodnutých klimatických cílů a dosažení takzvané uhlíkové neutrality.

Investice přitom čím dál častěji směřují do výroby elektřiny - z celkového očekávaného objemu 1,9 bilionu dolarů (39,6 bilionu Kč) půjde právě do tohoto segmentu více než 820 miliard USD, odhaduje agentura. Proti loňsku to bude nárůst o pět procent. Letošek tak bude šestým rokem v řadě, kdy investice do elektřiny převýší objem investic do ropy a plynu, v minulosti tradičních zdrojů energie.

"Zotavení investic do energetiky je vítanou známkou a já předpokládám, že jich víc bude směřovat do obnovitelných zdrojů," uvedl šéf IEA Fatih Birol v úvodu výroční zprávy nazvané World Energy Investment (Investice do světové energetiky). "Je ale potřeba zmobilizovat mnohem větší zdroje a nasměrovat je do technologií čisté energie, aby se svět vrátil na cestu dosažení nulových emisí do roku 2050," dodal Birol. Investice do čisté energie bude podle něj nutné do roku 2030 ztrojnásobit.

IEA v květnu varovala odvětví energetiky, aby investoři už nefinancovali nové projekty na dobývání ropy, zemního plynu a uhlí, pokud svět myslí vážně svůj závazek dosáhnout do poloviny století uhlíkové neutrality. Výzva se ale nesetkala s širokým přijetím, a to ani od vyspělých zemí, které cestu k uhlíkové neutralitě vytyčily. Uhlíkovou neutralitou se rozumí dosažení rovnováhy mezi emisemi uhlíku a jejich pohlcováním z atmosféry.

V loňské zprávě, vydané uprostřed pandemie, se IEA zabývala rizikem nedostatečných investic do těžby ropy. Předpovídala tehdy, že jejich prudký pokles by do roku 2025 mohl snížit očekávaný objem dodávek suroviny o devět milionů barelů denně a způsobit široký nesoulad mezi nabídkou a poptávkou.

Nové investice do průzkumu a těžby ropy a plynu se podle odhadu agentury zvýší o deset procent, stále však zůstanou pod úrovní, kde byly před začátkem pandemie. Hlavní energetické firmy přitom investice zvyšovat nebudou. Růst lze očekávat od některých státních energetických firem, například v Kataru, který dál rozšiřuje infrastrukturu pro zkapalněný zemní plyn (LNG).

Nově schválených uhelných elektráren proti stavu před pěti lety ubylo o 80 procent, upozorňuje IEA. Loni jich ale mírně přibylo, zejména v Číně a dalších asijských zemích.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 6. 2021

