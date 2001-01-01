IEA: Celosvětová poptávka po elektřině loni stoupla o tři procenta
Paříž 20. dubna (ČTK) - Celosvětová spotřeba elektřiny se loni zvýšila o tři procenta. Částečně k tomu přispěla rychle rostoucí poptávka z odvětví elektromobilů a datových center. Poptávka po elektřině rostla zhruba 2,3krát rychleji než celková poptávka po energii. Ve své dnešní zprávě to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Foto: ColiN00B@Pixabay.com
Celková poptávka po energii loni stoupla o 1,3 procenta. Růst tak výrazně zpomalil ve srovnání s rokem 2024 a je mírně pod průměrem předchozího desetiletí.
Poptávka po elektřině z odvětví elektromobilů se zvýšila o 38 procent, poptávka od datových center pak o 17 procent. Hlavními hnacími silami růstu zůstaly průmysl, domácí spotřebiče a komerční budovy.
"V rozvinutých ekonomikách vzrostla poptávka po elektřině o silných 1,6 procenta, obzvláště vysoký růst zaznamenaly Spojené státy," uvádí zpráva. Datová centra se podílela na celkovém růstu poptávky v USA zhruba 50 procenty. Další růst pocházel od rezidenčního, průmyslového a dopravního sektoru. V Číně byl růst poptávky po elektřině vysoký, ale vyšší účinnost a mírně nižší poptávka po chlazení ji udržely pod úrovní roku 2024.
Solární fotovoltaika byla loni největším jednotlivým zdrojem růstu globální nabídky energie, na celkovém růstu se podílela více než čtvrtinou. Poprvé se stalo, že růst nabídky primární energie ve světě vedl moderní obnovitelný zdroj. Druhý největší podíl, a to 17 procent, měl zemní plyn. Celkově obnovitelné zdroje a jaderná energie pokryly téměř 60 procent růstu poptávky po energii a výroba elektřiny z těchto zdrojů převýšila celkový růst poptávky po elektřině.
Celosvětová poptávka po ropě vzrostla o 0,7 procenta. To je odrazem pokračujícího růstu prodeje elektromobilů, který snížil poptávku po pohonných hmotách.
Spotřeba uhlí v Číně klesla díky zavádění ekologičtějších zdrojů energie. Poptávka po uhlí ale vzrostla v USA, kde vysoké ceny zemního plynu způsobily přechod z plynu na uhlí při výrobě elektřiny. Celkové tempo růstu poptávky po uhlí loni zpomalilo.
Technologie akumulace energie v bateriích byla loni nejrychleji rostoucí technologií v energetickém sektoru. Celkově byla přidána nová kapacita zhruba 110 gigawattů. V loňském roce byla zahájena výstavba jaderných reaktorů o výkonu více než 12 gigawattů.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 4. 2026
Poslední změna: 24.4.2026
