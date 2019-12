IEA čeká silný růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Londýn 21. října (ČTK) - Celosvětové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů by se během příštích pěti let měly zvýšit zhruba o 50 procent, zejména díky růstu v oblasti fotovoltaiky. Předpověděla to dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Celkový instalovaný výkon zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů by se měl do roku 2024 zvýšit o 1,2 terawattu z loňských 2,5 terawattu. Fotovoltaika by se na předpokládaném růstu měla podílet téměř 60 procenty, z velké části díky instalacím solárních systémů na obytných domech, komerčních budovách a průmyslových zařízeních.

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny by se měl podle IEA do roku 2024 zvýšit na 30 procent ze současných 26 procent. Růst by měly podporovat klesající náklady na technologie a efektivnější energetická politika vlád.

"Obnovitelné zdroje jsou už teď druhým největší zdrojem elektřiny na světě," upozornil šéf IEA Fatih Birol. Dodal nicméně, že k dosažení dlouhodobých klimatických cílů je zapotřebí instalaci zařízení pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů urychlit.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21.10.2019

