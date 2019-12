IEA a IRENA: klíč pro energetickou nezávislost na fosilní energetice jsou obnovitelné zdroje a energetická účinnost

Investice do nízkouhlíkových technologií v podobě obnovitelných zdrojů a využití energetické účinnosti může podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) a Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) snížit emise oxidu uhličitého z energetického sektoru do roku 2050 až o 70 %. Růst zelené energetiky by následně vytěsnil veškeré fosilní zdroje do roku 2060 a to s pozitivní ekonomickou bilancí. Více než polovina těchto investic bude směřovat na zvýšení energetické účinnosti.

IEA a IRENA publikovali návod na zajištění energetiky bez fosilních paliv tento týden v Berlíně. Společná studie navazuje na mezinárodní klimatickou konferenci v Paříži, na které se státy světa dohodli na postupném snížen í emisí skleníkových plynů. Klíč spočívá právě ve zbavení závislosti světové energetiky na fosilních paliv. Ty jsou totiž zodpovědná za dvě třetiny globálních emisí.

Až 90 % všech emisí z energetického sektoru mohou být do roku 2050 vytěsněny obnovitelnými zdroji a energetickou účinností. Obnovitelné zdroje již dnes vyrábějí 24 % veškeré elektrické energie ve světě. Do poloviny století by to mělo být 80 % podílu výroby elektrické energie a 65 % veškerých energetických dodávek.

Podle Mezinárodní energetické agentury bude k dosažení potřebné nezávislosti na spalování uhlí, zemního plynu nebo ropy zapotřebí velice ambiciózní přístup zahrnující rychlé odstranění dotací pro fosilní paliva, navýšení uhlíkové daně na 190 USD za tunu oxidu uhličitého, reforma energetiky směrem k decentralizovaným čistým zdrojům a velké investice do nízkouhlíkových technologií. V roce 2050 pak bude solární energetika tvořit necelých 30 % veškeré energie, větrná energie 15 % a vodní energie 7 %.

„Důvěra renomovaných světových energetických agentur v energetiku postavenou na využití možností obnovitelných zdrojů a potenciálu energetických úspor by měla inspirovat také českou energetiku. Sázka na decentrální, šetrné zdroje v naší energetické politice stále chybí a stále cenově dostupnější solární nebo větrné elektrárny hrají stále druhé housle. Přitom mají obnovitelné zdroje i energetická účinnost jasné benefity v podobě nových pracovních míst, a především čistého ovzduší bez dusícího znečištění,” komentuje závěry IEA a IRENA z českého pohledu Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Technologie, které jsou klíčem ke snížení emisí, jsou podle IEA a IRENA především energetická účinnost a obnovitelné zdroje. Až po nich přichází ukládání uhlíku nebo jaderná energetika. Fakt, že poměrně konzervativní energetické instituce důvěřují využití zelené energetiky, potvrzuje obrovské perspektivy solárních panelů, větrných turbín nebo pasivních budov. Právě taková energetika nás může zbavit závislosti na spalování uhlí,“ dodává Ondřej Šumavský, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

Zajímavá čísla ze studie IEA a IRENA:

na řadě trhů jsou nové projekty obnovitelných zdrojů již dnes ekonomicky výhodnějších než investice do fosilních zdrojů, a to i bez jakýchkoliv dotací

potřebné investice pro dekarbonizaci se rovnají 29 trilionům amerických dolarů (0,4 % světového HDP)

přechod na šetrnou energetiku přinese impuls do světové ekonomiky ve výši 0,8 % světového HDP

podle konzervativních odhadů přidají obnovitelné zdroje 6 miliónů nových pracovních pozic v energetickém sektoru do roku 2030. V roce 2050 by se celkový počet pracovních pozic v moderní nízkouhlíkové energetice mohl vyšplhat na 25 milionů. To je mnohem více, než dokáže zaměstnat současná energetika založená na fosilních palivech.

tahouny dekarbonizace energetiky budou hlavně státy G20. Jen v Číně vznikne 7 milionů nových pracovních míst v obnovitelných zdrojích do roku 2050.

zemní plyn bude podle studie důležitou součástí pro přechod na nízkouhlíkové zdroje, a to hlavně pro jeho flexibilitu a nižší obsah oxidu uhličitého v porovnání s ostatními fosilními zdroji.

trend vytěsňování uhlí je již několik let realitou.

Studie IEA a IRENA dostupná zde:

http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=3828

Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost, o. s. 24.3.2017

Kontakty:

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz

Ondřej Šumavský, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: XXX XXX XXX, e-mail: ondrej.sumavsky@alies.cz

Tweet

Datum uveřejnění: 24. března 2017

Poslední změna: 24. března 2017

Počet shlédnutí: 829