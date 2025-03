Humpolecká zemědělská škola připravuje vzdělávací centrum za stovky milionů Kč

Humpolec (Pelhřimovsko) 28. února (ČTK) - Česká zemědělská akademie v Humpolci chce do města přesunout své výukové prostory ze Světlé nad Sázavou. Plánuje vybudovat a modernizovat zemědělské centrum, které bude využívat i školní statek. Obě instituce zřizuje Kraj Vysočina. Odhadované náklady na studii, která má záměr zpřesnit, jsou 480.000 korun. Samotná investice bude podle ředitele školy Zdeňka Smištíka v řádech stovek milionů korun.

"Cílem je jednak modernizovat současnou výuku a druhým bodem je centralizovat naši školu, protože teď jsme v Humpolci a ve Světlé nad Sázavou," řekl Smištík. Prostory ve Světlé chce škola opustit a nabídnout je Akademii Světlá nad Sázavou.



Ve Světlé nyní škola vyučuje obor opravář zemědělských strojů. Součástí záměru je postavit pro ně v Humpolci nové zázemí včetně dílen, kovárny nebo svařovny. Modernizované zemědělské centrum počítá také s bioplynovou stanicí. Smyslem není podle Smištíka ani tak případná energetická úspora, jako spíš možnost naučit žáky bioplynovou stanici obsluhovat.



"Snažíme se prostě centralizovat. Na školním statku teď probíhá rostlinná a živočišná část a my se do toho snažíme dostat ještě opravárenství a trochu i energetiku. Chceme mít i robotickou dojicí linku a seznamovat děti co nejvíc s precizním zemědělstvím, ukázat jim, že ten trend je už i v zemědělství trochu jiný, než byl dřív," řekl Smištík. Sloučení pracovišť si vyžádá také zvýšení kapacity domova mládeže a školicích místností. Zatím může škola v Humpolci ubytovat asi 280 žáků, podle ředitele by potřebovala přibližně 60 míst navíc.



Studie by měla být dokončená do roka. Budovat by se mohlo začít do tří let. Kraj chce do školy investovat a udělat z ní centrum zemědělského vzdělávání, řekl hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Vedle peněz na studii už kraj poskytl škole 1,7 milionu korun na vybudování kryté jízdárny.



Česká zemědělská akademie má asi 560 žáků. Vzdělává je v pěti učebních a čtyřech maturitních oborech. V září chce otevřít také maturitní přírodovědné lyceum zřízené na podporu všeobecného vzdělávání. Podle doručených přihlášek si ho jako první školu zvolilo pět žáků. Je volbou i pro žáky ze Středočeského kraje, pro které je Humpolec díky dálnici D1 dobře dostupný. Vedle všeobecného vzdělání ho chce škola zaměřit i na praxi. Učit bude třeba i zpracování zemědělských produktů včetně vaření piva nebo pasterizace moštu.



Nejvyhledávanějším oborem na škole je podle ředitele chovatelství, které se v Humpolci zaměřuje na kynologii. "Zklamáním je ale obor instalatér. Za mě královský učební obor, protože jsou potřeba dnes a denně, přitom je o to tak malý zájem. Nechápu to," dodal Smištík



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28. 2. 2025

