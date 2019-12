Hrdinková: EU musí při řešení klimatu zohledňovat sociální dopady

Praha 28. listopadu (ČTK) - Evropská unie musí při přechodu k uhlíkové neutralitě vzít v potaz sociální dopady takové změny a najít nové zdroje peněz na to, aby se tento přechod uskutečnil. Novinářům to dnes řekla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková po jednání se svými kolegy ze zemí visegrádské skupiny (V4) a z Francie. S francouzskou státní tajemnicí Amélií de Montchalinovou se Hrdinková shodla na tom, že za uhlíkově neutrální zdroj musí být považována i jaderná energetika.

Dosažením klimatické neutrality EU do roku 2050 se bude zabývat i prosincový summit unie a podle Hrdinkové musí lídři členských států hledat cesty, jak tak ambiciózního cíle dosáhnout. "Je nutné, aby přechod byl spravedlivý a sociálně zodpovědný," řekla. Podle ní je třeba hledat i nové zdroje peněz, které pomohou členským zemím s potřebnými změnami jejich ekonomiky.

Hrdinková také zdůraznila, že EU musí brát ohled na rozdílné startovní podmínky v jednotlivých členských státech. Upozornila i na to, že závazek klimatické neutrality do roku 2050 platí pro EU jako celek, dopady na jednotlivé státy se tak podle ní mohou lišit.

De Montchalinová upozornila na to, že pokud má EU naplnit svůj cíl klimatické neutrality, bude nutné řešit i problém dovozu zboží ze třetích zemí na evropský trh, jehož výroba by nepodléhala stejně přísným standardům jako v unii. Podle ní by takový dovoz jen ohrožoval konkurenceschopnost Evropy a zároveň by to znamenalo nulový přínos pro celosvětové klima.

Obě státní tajemnice se také shodly na tom, že při usilování o uhlíkovou neutralitu musí EU respektovat národní energetické mixy. Za čistý zdroj podle nich musí být považována vedle obnovitelných zdrojů i jaderná energetika.

