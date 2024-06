Hranice na Chebsku budou prvním vodíkovým městem v ČR

Karlovy Vary 27. června (ČTK) - Prvním městem, kde budou lidé částečně využívat k topení nebo vaření vodík, budou Hranice u Aše na Chebsku. V závěru letošního roku se tam připojí až 360 domácností na směs zemního plynu s vodíkem. Na česko-německé vodíkové konferenci v Karlových Varech to dnes řekl manažer inovačních projektů společnosti GasNet Jan Červenka.

Foto: Petrmalinak@Shutterstock.com



"Z Hranic u Aše bude první vodíkové město. Je to jedinečný projekt v rámci republiky. Ten spočívá v tom, že bychom měli na konci letošního roku do místní sítě dodávat směs zemního plynu s vodíkem v úrovni do deseti procent vodíku," řekl Červenka. Podle něj je velkou výhodou Hranic poloha na konci distribuční sítě. Plyn s vodíkem se tedy bude dostávat pouze ke konkrétním odběratelům a distributor bude mít celý proces pod kontrolou. Zároveň je tam jedna z nejnovějších sítí, kdy je zakopané potrubí z materiálu, který distribuci směsi plynu a vodíku vyhovuje.



"Spolupracujeme tam s Farmou Trojmezí, která bude výrobcem vodíku. Má svůj větrný park se třemi větrnými a dalšími solárními elektrárnami. My jako distributor zajišťujeme směšovací zařízení, tedy technologii, která umožní smíchat vodík a dodávat ho do distribuční soustavy," doplnil Červenka.



V Hranicích, kde žije kolem 2100 obyvatel, se uskutečnily kontroly odběrných plynových zařízení u domácností s topením na plynový kotel nebo těch, které na zemním plynu vaří. Podle Červenky se cena plynu po jeho smísení nezmění, obyvatelům bude dál dodávána energie za ceny, které mají nasmlouvané. "Není důvod k žádným obavám, směs zemního plynu s vodíkem je možné používat se stávajícími spotřebiči. Je nutné k tomu přistupovat s respektem stejným jako k zemnímu plynu," dodal.



Konferenci k tématu podpory rozvoje využití vodíkových technologií v příhraničním regionu pořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) s českými i německými partnery. Zaznělo na ní i to, že železniční trať z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu ministerstvo průmyslu a obchodu vytipovalo jako jednu z těch, kde by mohly jezdit vodíkem poháněné vlaky. Důvodem je především to, že zde nejsou elektrické troleje a vodíkem by se dala nahradit dieslová pohonná jednotka.



"Cílem projektu Vodíkový region Čechy a Bavorsko je prezentovat možnosti využití vodíku a sdílení znalostí a zkušeností. Pro periferní regiony jako je Karlovarský kraj, kde jsou venkovská území, to přináší příležitost pro produkci vodíku z obnovitelných zdrojů jako je slunce, vzduch nebo biomasa. Nese to s sebou další pracovní místa nebo čistou dopravu," řekl manažer pro česko-německou spolupráci KHK KK Richard Štěpánovský.



"Karlovarský kraj je jedním ze tří významných uhelných regionů. Až těžba jednou skončí, bude nutné se přeorientovat na jiné energetické zdroje. Vodík je právě jednou z možných variant. Dnes už víme, že jezdí vodíková auta a vodíkové autobusy, a to je myslím blízká budoucnost i Karlovarského kraje, který plánuje vytvořit vlastní vodíkovou strategii " řekl na konferenci hejtman Petr Kulhánek (za KOA).



Na projekt česko-německé vodíkové spolupráce získala HKH KK finance z evropského programu Interreg.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 6. 2024

Datum uveřejnění: 27.6.24

Poslední změna: 28.6.2024

