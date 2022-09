Hradec Králové zavede třídění odpadu z kuchyní, pořídí na to zvláštní popelnice

Hradec Králové 21. září (ČTK) - Lidé ve stotisícovém Hradci Králové budou moci třídit do zvláštních popelnic i odpad z kuchyní, například zbytky jídel či prošlé potraviny. Odpadová společnost Hradecké služby v následujících měsících po městě rozmístí 205 speciálních hnědých popelnic na takzvaný gastroodpad. Radnice zavedení systému letos a v roce 2023 podpoří částkou 3,2 milionu korun, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.

Foto: manfredrichter@Pixabay.com



V separaci odpadu z kuchyní radnice vidí další možnost, jak zvýšit třídění a snížit množství směsného komunálního odpadu. Zatím odpad z kuchyní většinou končí k černých popelnicích s komunálním odpadem. V Hradci Králové se ročně vytřídí asi 17.000 tun odpadu, 20 až 25 procent připadá na různý biologicky rozložitelný odpad.

Třídění gastroodpadu radnice vyzkoušela od loňského října do letošního března na sídlišti ve čtvrti Malšovice v ulicích Rybova a Antonína Petrofa. "Výsledky jednoznačně potvrdily, že hradecké domácnosti mají o tuto službu zájem," uvedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Peníze od města půjdou na pořízení nádob a také na svoz a zpracování odpadu.

Do popelnic, které budou mít uzavírání pákovým systémem, budou moci lidé odkládat zbytky jídel, maso, malé kosti, mléčné výrobky, potraviny s prošlou trvanlivostí, slupky a další zbytky ovoce a zeleniny. "Předpokládáme, že v listopadu bychom mohli začít. Vše ale závisí na dodavateli těchto speciálních hnědých nádob," uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

V době vyšších teplot od května do září budou Hradecké služby popelnice s gastroodpadem vyvážet dvakrát týdně. Od října do dubna bude svoz jednou týdně. Odpad skončí v bioplynové stanici.

Lidé v Hradci Králové nadále budou moci ostatní bioodpad třídit do dříve zavedených hnědých popelnic. "Rostlinné bioodpady z údržby zeleně, například posečenou trávu, listí a větvě, budou moci občané nadále umísťovat do hnědých nádob pro ukládání rostlinného bioodpadu, případně je odvézt do městské kompostárny," uvedl Hušek.

Základní poplatek za vyvážení popelnic a likvidaci odpadu činí letos v Hradci Králové 600 korun za dospělou osobu a je stejný jako v letech 2020 a 2021. Systém svozu a likvidace odpadů není v Hradci Králové finančně soběstačný, radnice ho dotuje desítkami milionů korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 9. 2022

Tweet

Datum uveřejnění: 21.9.22

Poslední změna: 22.9.2022

Počet shlédnutí: 12