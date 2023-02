Hradec Králové podpoří třídění odpadů z kuchyní, lidem rozdá zvláštní nádoby

Hradec Králové 27. ledna (ČTK) - Radnice Hradce Králové další formou podpoří třídění odpadu z kuchyní. Lidem od konce ledna začne rozdávat speciální opakovaně použitelné nádoby na shromažďování gastroodpadu přímo v domácnostech. Zatím jich radnice pořídila asi 3300 kusů za čtvrt milionu korun. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.

Projekt třídění gastroodpadu začal loni na konci roku, kdy Hradecké služby rozmístily po městě přes 200 speciálních hnědých popelnic pro uložení zbytků jídel či prošlých potravin. Do nich mohou lidé odpad z kuchyní sypat. V separaci odpadu z kuchyní radnice vidí další možnost, jak zvýšit třídění a snížit množství směsného komunálního odpadu.

Nádoby na třídění gastroodpadu lidé získají zdarma. V lednu, únoru a v březnu si je budou moci postupně vyzvednout na šesti místech v různých částech města. Radnice nevylučuje, že v případě velkého zájmu pořídí další nádoby.

"Rozbor odpadů z nádob na směsný komunální odpad ukázal, že 30 procent z tohoto odpadu je z kuchyní a bylo by ho možné energeticky využívat," uvedl náměstek primátorky pro rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09). Donedávna odpad z kuchyní většinou končil k černých popelnicích s komunálním odpadem.

Do popelnic mohou lidé odkládat zbytky jídel, maso, malé kosti, mléčné výrobky, potraviny s prošlou trvanlivostí, slupky a další zbytky ovoce a zeleniny. V době vyšších teplot od května do září budou Hradecké služby popelnice vyvážet dvakrát týdně. Od října do dubna je svoz jednou týdně. Odpad končí v bioplynové stanici.

Základní poplatek za vyvážení popelnic a likvidaci odpadu činí letos v Hradci Králové 600 korun za dospělého a je stejný jako v letech 2020 až 2022. Systém svozu a likvidace odpadů není v Hradci Králové finančně soběstačný, radnice ho dotuje desítkami milionů korun.

