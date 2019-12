Hostětín patřil Jablečné slavnosti, ochutnával se mošt i moučníky

Hostětín (Uherskohradišťsko) 24. září (ČTK) - Hostětín na Uherskohradišťsku dnes provoněly jablečné výrobky všeho druhu. Na oblíbené Jablečné slavnosti lidé ochutnávali jablka různých odrůd, čerstvě vyrobený mošt nebo sušené ovoce, místní hospodyňky napekly desítky druhů jablečných moučníků. Akce, která se letos konala pošestnácté, láká do obce s 250 obyvateli každoročně zástupy návštěvníků.

"Původním cílem naší slavnosti bylo podpořit místní ovocnáře a rozvoj místní moštárny. Ale postupně se z této slavnosti vyvinula i akce kulturního rozměru. Začali jsme sdružovat řemeslníky se značkou Tradice Bílých Karpat, takže přibyl řemeslný jarmark, spousta aktivit pro děti nebo hudba," řekla ČTK za pořadatele Hana Machů. Slavnost podle ní každoročně navštíví na 2500 lidí.

K velkým lákadlům akce patří produkty hostětínské moštárny. Podle jejího jednatele Radima Machů se však Jablečná slavnost na tržbách společnosti podílí jen v jednotkách procent. Moštárna každoročně zpracuje stovky tun jablek. "Kromě tradičních moštárenských výrobků jsme letos zpestřili nabídku o jablečný ocet," uvedl Machů.

Zhruba 40 procent svých výrobků prodává moštárna v prodejnách se zdravou výživou, dalších 40 procent v restauracích a hotelech a zbylou část v supermarketech. Letošní sezona však není dobrá. "V okolí je vlivem jarních mrazů velká neúroda jablek. Mrazy se vyhnuly jenom sadům ve vyšších polohách. V údolích většinou nebyly ani peckoviny, švestky, třešně, ani jádroviny. Budeme muset nakoupit jablka z Chřibů, kde jsou," řekl Radim Machů.

Kvůli slabé úrodě podle něj výrazně vzrostla cena, za kterou moštárna jablka od pěstitelů vykupuje. "Cena je v podstatě dvojnásobná oproti tomu, co bylo v předchozích letech. Vykupujeme jablka kolem čtyř korun za kilogram, bývalo to do dvou korun," řekl Machů.

Lidé si díky slavnosti mohli prohlédnout také hostětínské ekologické projekty, tedy pasivní dům, historickou sušírnu ovoce, kořenovou čistírnu odpadních vod, výtopnu na biomasu, solární panely na výrobu teplé vody i elektřiny a šetrné veřejné osvětlení. Tyto projekty v obci vznikají od poloviny 90. let.

Hostětín proslavily aktivity směřující k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Obec za ně získala v roce 2007 národní cenu za Česko ve světové soutěži Energy Globe a v roce 2009 zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku.

