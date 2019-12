Hnutí Limity jsme my v sobotu organizuje kampaň o změnách klimatu

Praha 7. září (ČTK) - V rámci kampaně Postavme se za klima, jež je součástí globálního dne akcí Rise for Climate, se v sobotu v Česku uskuteční několik akcí. Organizuje je hnutí Limity jsme my. Akce budou například v Praze, Brně, Ostravě nebo Jihlavě a lidé při nich budou mimo jiné závodit na vorech na Botiči či dělat piknik na parkovišti. Organizátoři chtějí, aby se v následujícím volebním období staly změny klimatu jedním z hlavních témat komunální politiky. Uvedli to dnes v tiskové zprávě.

Cílem akce je podpořit Global Climate Action Summit, který se bude konat mezi 12. a 14. zářím v San Francisku. Lokální politici, podnikatelé i neziskové organizace na něm budou sdílet zkušenosti a plánovat, jak na lokální úrovni bojovat se změnami klimatu. Podle hnutí je důležité dát před komunálními volbami najevo, že je na toto téma nutné klást důraz.

"Změny klimatu jsou největší současnou i budoucí výzvou lidstva. Letos byly české vesnice bez vody, nebo je naopak spláchly přívalové deště. Kvůli horkům ve městě trpíme zdravotními problémy my i živočichové, stromy chřadnou všude a ve smrkových monokulturách se šíří kůrovec. Klíšťata se přemnožují a z přírody si lehce odnesete boreliózu. To všechno jsou důsledky změn klimatu," uvedla členka hnutí Limity jsme my Anna Bromová.

Na úrovni komunální politiky se podle organizace s problémem dá bojovat například sázením zeleně, zavlažováním, novými brouzdališti a pítky. Lesy se mají podle hnutí sázet smíšené, přívalové deště musí mít možnost se v přírodě zasáknout. Ve městech a obcích lze omezit i příčiny změn klimatu využíváním obnovitelných zdrojů energie či preferencí cyklistické dopravy.

Občanské hnutí Limity jsme my se účastní kampaní proti rozšiřování povrchové těžby a starým uhelným elektrárnám. Do výzvy Postavme se za klima se v sobotu zapojí například ekologické organizace Arnika, Nesehnutí nebo Greenpeace ČR.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10.9.2018

